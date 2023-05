Tiburón tigre embiste y muerde el kayak de un pescador en Hawái [VIDEO]

Scott Haraguchi un pescador de Hawái, no olvidara el aterrador momento que vivió el pasado 12 de mayo cuando a unas millas de las costas de Kualoa en Windward Oahu, en el mar pacífico, un tiburón tigre emergió de las aguas profundas para embestir y morder un costado de su kayak. Puede ver el video a lo largo de esta publicación.

Las imágenes publicadas en el canal de YouTube, y que él mismo captó con su cámara GoPro, mientras grababa su faena de pesca, dejan ver al gigantesco escualo como con gran rapidez se va en contra de la embarcación, le proporciona un gran mordisco como si fuera una presa, y estremece el navío. El video ha alcanzado las 226mil visualizaciones en tan solo 24 horas.

“Escuchó un silbido, miro hacia arriba y vi una cosa marrón ancha en el costado del kayak.¡Tiburón tigre!” Tiburón tigre me embistió. Santo f-“, dijo Haraguchi de acuerdo con CBS News.

“Al principio pensé que era una tortuga. Sucedió tan rápido. No me di cuenta y saqué el pie izquierdo del agua para protegerme del impacto y, de hecho, empujé la cabeza del tiburón con él. Si me pidieras que hiciera eso de nuevo, incluso sin el tiburón, no creo que tuviera esa flexibilidad”, agregó Scott.

Scott tremendamente asustado, aseguró, según Antena 3, que lo más probable es que el depredador lo confundiera con una foca herida que pudo divisar en los alrededores, y que lo atacara pensando que era su alimento del día. Indicó, que quizás fue este mismo tiburón quien la hirió, y estuvo cercándola para darle el golpe mortal, hasta que en sus aguas se atravesó su Kayak, y este atacó para terminar también con su faena de pesca.

“Estoy pensando que el tiburón deshabilitó e hirió a la foca… y estaba esperando a que muriera, regresó y pensó que yo era la foca, y en su lugar me atacó”, dijo al medio OPOYI.

Cabe señalar, que la adrenalina de Scott en el momento del incidente, no lo llevó a parar con su actividad, y por el contrario prosiguió con la pesca, y solo hasta cuando llegó a casa y revisó las impactantes imágenes que filmó, determinó hasta qué punto estuvo en riesgo su vida.

“Solo pensé que el tiburón había embestido el kayak. Fue increíblemente mala suerte, pero increíblemente buena suerte capturarlo”, dijo Haraguchi a KITV, citado por CBS News.

Por su parte, informa RCN Radio, que no está claro si es el mismo tiburón, pero un día después, el sábado, un avistamiento de un tiburón de seis metros llevó a los funcionarios de la Base del Cuerpo de Marines de Hawái a cerrar North Beach y colocar carteles.

Mientras tanto, Scott dice que ahora sí está preocupado por la cantidad de avistamientos de tiburones que últimamente se han registrado, y dice que de ahora en adelante lo más seguro es llevar la compañía de un amigo cuando salga al mar.

“Me doy cuenta de que la vida es corta, el tiempo es corto en la tierra, así que aprovéchalo al máximo”, dijo tras su aterradora experiencia, según The Mirror.

