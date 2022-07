Atlanta: Hallan muerta a latina que se negó a prostituirse: Saraí Llanos

Las autoridades del condado de Hall, ubicado a una hora en automóvil de la ciudad de Atlanta, Georgia, identificaron el cuerpo de una joven latina este lunes, después de que fuera encontrado en un área boscosa el mes pasado.

Según informa el Atlanta Journal-Constitution (AJC), el cadáver de Saraí Llanos Gómez, de 19 años, fue avistado por un transeúnte el pasado 20 de junio en Paradise Point Road, cerca de Flowery Branch Bay en Lake Lanier, dijo la vocera de la oficina del alguacil del condado de Hall, B.J. Williams.

A través de una llamada telefónica, Gardenia Gómez, madre de Saraí Llanos Gómez, confirmó que su hija fue “hallada muerta”.

De acuerdo a la información consignada por Telemundo Atlanta, Llanos Gómez había viajado a Estados Unidos en agosto de 2021. Se instaló en la casa de un familiar en Chicago y trabajó en varios trabajos en restaurantes.

Eventualmente, le ofrecieron un trabajo como mesera en Atlanta, le dijo a Telemundo Atlanta su madre, Gardenia Gómez. Pero la oferta laboral, en realidad, era para que formara parte de una red de tráfico sexual.

Saraí Llanos Gómez era madre de dos niños, de 1 y 3 años, que se quedaron en Guayaquil cuando ella viajó a Estados Unidos

De acuerdo al medio ecuatoriano Extra, Llanos Gómez viajó a Estados Unidos en agosto de 2021 con visa de turista y la ilusión de encontrar un mejor porvenir para su vida y sus dos niños, de 1 y 3 años.

Al instalarse inicialmente en la casa de su padrino ubicada en Chicago, Illinois, la joven latina dio sus primeros pasos laborales en algunos restaurantes de la ciudad.

Pero el pasado 10 de junio, según informa Telemundo Atlanta, la ecuatoriana se trasladó a la ciudad de Atlanta por una oferta laboral para ser mesera. Sin embargo, el trabajo no era el prometido. “Un día antes de su desaparición me contó: ‘Mami, una rusa me ha contratado de mesera en un hotel’, pero al día siguiente me dijo que había discutido con esa señora porque no era el trabajo que le habían prometido y que era para hacerles compañía a hombres. Mi hija estaba molesta”, dijo la madre de la víctima a Extra.

Esa misma noche, Saraí volvió a comunicarse con su madre, esta vez por WhatsApp: “Me escribió: ‘Mami, voy a comer pizza y a ver televisión en el celular’. Enseguida me envió una foto de la habitación del hotel donde estaba. Fue lo último que supe de mi niña. Ya no contesta los mensajes ni las llamadas. No sé qué decirles a los niños, ellos preguntan por su mamá”.

Durante su testimonio al citado medio ecuatoriano, Gardenia contó que al otro día saludó a su hija con un afectuoso mensaje, como ya era costumbre, pero nunca más recibió respuesta. “Le puse: ‘Buenos días, hijita linda, bella y hermosa como su mamá’. Me sorprendí porque no me contestó. Me angustié, mi hija siempre respondía. Luego me atreví a llamar a la rusa. Ella me dijo que no me preocupe, que mi hija era dormilona y que seguramente se había quedado dormida. Al día siguiente, sin ‘pelos en la lengua’ me dijo: ‘Tranquila, seguro se fue con un hombre, mañana la dejarán botada en algún hotel. Y no pongas denuncias porque eso de nada te va a servir'”, recordó la mujer en diálogo con Extra.

Los investigadores que buscaban a Saraí Llanos Gómez habían recuperado previamente su pasaporte

En diálogo con Telemundo Atlanta, el cónsul de Ecuador en Atlanta, Juan Veintimilla, había adelantado el pasado 20 de julio que la policía local había recuperado el pasaporte de Saraí Llanos Gómez.

“La única información que tenemos es que recuperaron su pasaporte en el hotel que ella estaba ubicada aquí en Atlanta. Hemos hablado varias veces con la policía y nos han comunicado que se encuentra en investigación”, comentó Veintimilla en aquel entonces.

Los investigadores calificaron la causa como homicidio, pero hasta este martes no se habían identificado sospechosos. Las autoridades dijeron que el incidente no parece ser aleatorio.

La familia de Gómez solo fue notificada de su muerte el lunes, luego de que las autoridades dijeran que “no había nada en la escena que señalara inmediatamente su identidad”, según reporta el AJC.

