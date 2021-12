Sarah Goode era una madre de 21 años de Long Island que desapareció en junio de 2014. Una semana después, su cuerpo fue encontrado en una zona boscosa cerca de donde vivía. El viernes 15 de mayo, Dateline NBC retransmitió un episodio sobre el crimen que presentó a los amigos y familiares de Goode, además de la fiscal Janet Albertson.

Esto es lo que necesita saber sobre la desaparición y el asesinato de Goode.

1. Sarah Goode desapareció el 6 de junio de 2014





Play



Video Video related to sarah goode: apuñalada 40 veces por un hombre al que rechazó en una fiesta en 2014 2021-12-13T21:42:54-05:00

Hace seis años, Sarah Goode dejó a su hija Jocelyn de 4 años en la casa de su cuñado Nick Gianetto y salió con un grupo de amigas. Gianetto le dijo a Andrea Canning, corresponsal de Dateline, que estaba feliz porque “salía por primera vez en mucho tiempo” después de haber roto recientemente con un hombre con el que había estado saliendo durante dos años.

Goode, que trabajaba como técnico médico, se despidió de su cuñado y de su hija, les dijo que les quería y esa fue la última vez que los vio. Al día siguiente, se suponía que debía recoger a su hija en una fiesta de cumpleaños familiar, pero nunca apareció.

“En tu mente, en tu corazón y en tu alma, te estás diciendo a ti mismo que esto no es normal. Sarah iría a buscar a su hija a la fiesta o avisaría de que no podía ir”, dijo Gianetto.

Añadió: “Ella era muy extrovertida, habladora y muy divertida. Siempre que cocinaba algo, ella estaba a mi lado, queriendo aprender a hacerlo, a saborearlo. Siempre estuve ahí para ella. Si alguien molestaba a Sarah, Sarah definitivamente vendría a mí y me lo haría saber”.

2. Los amigos de Goode recordaron haberla visto en una fiesta

Cuando salió, Goode y sus amigos terminaron en una fiesta.

“La última vez que la vimos fue en la fiesta y eso es todo. Nadie sabía nada”, dijo un amigo en Dateline.

Después de que la perdieran y ella no apareciera en la reunión familiar al día siguiente, comenzó una búsqueda de una semana. Colocaron carteles y peinaron los bosques cercanos.

“Salíamos todas las horas de la noche. Si oíamos un coche de la policía, nos íbamos”, dijo una de sus amigas.

El BMW gris de Goode de 1999 fue encontrado más tarde abandonado a una milla de la casa que compartía con su madre y su hija, según WPIX. Estaba cubierto de sangre. Casi una semana después de la noche en que desapareció, el grupo de búsqueda encontró un cuerpo en el bosque que luego fue identificado como el de Goode.

Después de que se confirmara su muerte, la familia creó un GoFundMe para “pagar los costos del funeral y el entierro. Los fondos adicionales recaudados más allá de eso se utilizarán para apoyar a la hija de cuatro años de Sarah, Jocelyn”.

3. Dante Taylor fue arrestado por el crimen en julio de 2014

Según CBS News, la fiscal Janet Albertson dijo que Goode había sido violada y golpeada con algo que le dejó un trozo de metal en el cráneo. Según un informe de ABC7, Goode también había sido apuñalada más de 40 veces.

“La atacó con tal brutalidad que rompió la punta de un instrumento cortante y se incrustó en su cráneo”, dijo Albertson.

Los investigadores arrestaron a Dante Taylor, un ex marine de 19 años, en julio de 2014 y lo acusaron del crimen. Sostuvieron que conoció a Goode en la fiesta en la que ella estaba con sus amigos y luego la mató después de que ella lo rechazara.

“Era una buena chica”, dijo la hermana de Goode, Elizabeth DeMuria, a CBS News. “Todo el mundo la amaba. Ella iluminaba la habitación solo al entrar por la puerta, y ahora ya no puede hacer eso”.

4. Taylor fue condenado a cadena perpetua a pesar de la mala conducta de la fiscalía

En el juicio, el juez John Collins sancionó a la fiscalía por retener evidencia de la defensa, incluido un mensaje amenazante del hombre con quien Goode había roto recientemente y algunos consejos de CrimeStoppers que nombraban a otros posibles sospechosos, según NewsDay.

Sin embargo, Taylor fue declarado culpable por un jurado de asesinato en primer y segundo grado e intento de violación en primer grado. Fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

“Puede marcar con un círculo las fechas en el calendario, pero no significarán nada porque no hay una fecha para salir. No habrá esperanza para ti”, dijo Collins durante la sentencia.

Después de que Taylor fue sentenciado, la madre de Goode le dijo a CBS News: “Ella era solo una hermosa niña, su vida se truncó y nunca la volveré a tener. No sé qué le voy a decir a su pequeña hija cuando sea mayor”.

La hermana de Goode agregó: “Tenía que cuidar a su pequeña hija, siempre estaba dispuesta a hacer cosas por todos los demás, ponerse a sí misma en último lugar. Taylor recibió justicia. Le quitó la vida. Espero que el rostro de Sarah lo persiga por el resto de su vida”.

5. Taylor murió en prisión en 2017

En octubre de 2017, a la edad de 22 años, Taylor fue encontrado muerta en la Instalación Correccional de Wende cerca de Buffalo, Nueva York. El abogado de Taylor, John Lewis Jr., quien siempre había argumentado que Taylor y Goode tuvieron relaciones sexuales consensuadas y luego otra persona la mató, dijo que la muerte de Taylor fue la última injusticia en este caso.

“Es una tragedia. Su muerte es solo una injusticia más en una serie de injusticias. Solo espero que alguien rinda cuentas por su muerte. Ahora el condado de Suffolk no será responsable de las injusticias que cometió para obtener su condena”, dijo Lewis a Newsday.

La familia de Goode publicó un mensaje en Facebook al enterarse de la noticia que decía: