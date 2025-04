Cruel transfeminicidio de Sara Millerey conmociona a Colombia

Un video que circuló este fin de semana en las redes sociales puso al descubierto el terrible feminicidio de una mujer trans, ocurrido en el municipio de Bello, Antioquia, Colombia.

La mujer identificada como Sara Millerey González, de 32 años de edad, fue golpeada y torturada quebrándole sus brazos y piernas, para luego ser lanzada en estado de indefensión a las turbulentas aguas de la quebrada ‘La García’, para que pereciera ahogada. Sin embargo, el instinto de supervivencia llevó a Sara Millerey González a sujetarse de una rama y logró llegar hasta la orilla en donde permaneció por muchas horas, hasta que fue avistada y escuchada en sus gritos de auxilio por transeúntes y vecinos del sector quienes notificaron a las autoridades del hecho, no sin antes tomar todas las imágenes del cruel acontecimiento.

Los bomberos y autoridades locales colombianas llegaron hasta el lugar en donde se llevó a cabo todo el operativo de rescate. El viernes 4 de abril en horas de la tarde, funcionarios sacaron gravemente herida a Sara Millerey González y la condujeron hasta el hospital más cercano en La María.

En el establecimiento sanitario se activaron todos los protocolos para salvarle la vida y conocer detalles de la agresión, pero debido a todo el tiempo que pasó en aguas contaminadas las heridas se infectaron y fueron causa determinante para terminar en su deceso el día 5 de abril.

De acuerdo con MARCA según reportó el medio El Colombiano de Medellín, antes de que muriera Sara Millerey González, dio algunas pistas que ya son producto de investigación.

“Fue víctima de un acto atroz y cargado de odio. A Sara la violentaron, le quebraron los brazos y las piernas y la arrojaron al río, y duele profundamente pensar que ocurrió ante la indiferencia de muchos”, dijo Lorena González Ospina, alcaldesa de Bello, a través de sus redes sociales.

En el reporte judicial emitido el pasado lunes 7 de abril, las autoridades indicaron que poco antes de que Sara falleciera, ella alcanzó a decir que unas personas a quienes no conocía la habían golpeado salvajemente, y luego la habían arrojado al rio, pero que no entendía de las razones del porque lo habían hecho.

“Sara Millerey había manifestado que unas personas la habían tirado a la quebrada, pero nunca dijo quiénes ni por qué razón, de acuerdo con el reporte judicial”, se leyó en el reporte publicado el 7 de abril, según MARCA.

Sobre la declaración hecha por Sara Millerey, Harley Córdoba Rodríguez, Codirector de Derechos Humanos de la Alianza Social LGBTI de Antioquia a Semana, este indicó que anteriormente ya había situaciones advertidas a las autoridades locales de amenazas en contra de la comunidad LGBTIQ+ en Bello.

“Desde febrero habíamos focalizado a Bello con una alerta alrededor de acciones de grupos ilegales con dinámicas de limpieza social dirigidas a población trans, tanto en la mesa de casos urgentes como al secretario de Gobierno de Bello”.

También Caribe Afirmativo, organización defensora de los Derechos Humanos en Colombia, se refirió a este crimen, manifestando su gran preocupación por la ola de ataques a esta comunidad en el país, señalando que en lo que va de este año 2025 se han presentado 25 asesinatos en contra de miembros de esta población, 15 de ellas personas trans, 13 en el departamento de Antioquia, dos en el municipio de Bello.

“Este hecho no es aislado. Hace parte de una ola de violencia sistemática que enfrentan las personas LGBTIQ+ en el país, en especial las personas trans, quienes siguen siendo blanco de ataques que no solo buscan silenciar sus cuerpos, sino también borrar sus existencias”, apuntó la oenegé Caribe Afirmativo, según France 24.

La difícil vida de Sara Millerey González

Sara Millerey González fue una mujer que desde niña sufrió el rechazo, el abuso y la violencia familiar y social por el hecho de manifestar su condición sexual de un “niño trans”.

Toda esta discriminación llevó a que Sara abandonara sus estudios y perdiera el sentido de superación, atravesando unos años de adolescencia en condición de calle y en el mundo de las drogas, sin embargo el apoyo incondicional de su madre le tendió la mano y logro sacarla de ese mundo hostil.

Según Tele Medellín, logró hacerse bachiller en una institución de programa nocturno y hasta tuvo una relación sentimental estable, pero su vida continuo de manera inestable entre avances y retrocesos, momentos en que su madre, amigos y algunos familiares estuvieron a su lado.

“Eso no se le hace a nadie, eso es injusto. Pido que se haga justicia porque la muerte de ella… No tenían por qué volvérmela así tan horrible y tirármela en esa cañada. No tienen perdón de Dios los que hicieron eso”, dijo la madre sobre el asesinato de su hija.

“Era una persona muy alegre, muy carismática, que le gustaba lucir sus pelucas y sus vestidos. Le tenían tanto cariño que muchas veces le paraban las motos y se montaba y se mostraba como una reina. Le encantaba que la vieran así, no faltaba a quienes no le gustaba su personalidad”, dijo otro de sus familiares.

