‘Santa’ en Georgia da positivo por COVID-19 después de fotografiarse con 50 niños

Un “Santa” y una “Sra. Claus ”en el sur de Georgia están un poco menos alegre después de contraer el coronavirus. La pareja, cuyos nombres no se han hecho públicos, dio positivo por el virus dos días después de fotografiarse con 50 niños en un evento comunitario de Navidad en Ludowici, una pequeña ciudad en Long County, Georgia.

El Coastal Courier, citando al presidente del comisionado del condado de Long, Robert Parker, informó que los funcionarios del condado han estado llamando a los padres para notificarles que sus hijos podrían haber estado expuestos al virus. El sistema escolar del condado de Long también estaba solicitando que esos niños permanezcan en casa hasta enero como medida de precaución, agregó el periódico.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades advirtieron en su sitio web que los niños deben usar máscaras cuando visiten a Papá Noel este año y permanecer a dos metros de él.

Esto es lo que necesitas saber:

Santa y la Sra. Claus no tenían síntomas antes del desfile anual de Navidad, según los funcionarios del condado

La celebración de Navidad se llevó a cabo el 10 de diciembre por la Cámara de Comercio del Condado de Long, según la página de Facebook de la organización. El evento incluyó un desfile, la iluminación de un árbol y visitas a Santa y la Sra. Claus.

El departamento de bomberos del condado compartió una foto de Papá Noel y su esposa montados en la parte superior del camión de bomberos y escribió en la leyenda: “¡Papá Noel y la Sra. Claus vinieron a la ciudad esta noche en nuestro camión de bomberos! Nos divertimos mucho con en el Desfile de Navidad de Ludowici. Esperamos que todos los niños y niñas hayan disfrutado de poder verlos. ¡Feliz Navidad!”

Robert Parker, presidente de la Junta de Comisionados del Condado de Long, emitió un comunicado el 14 de diciembre explicando que ni Santa ni la Sra. Claus habían mostrado síntomas de coronavirus antes del desfile de Navidad. Dijo que en el evento, aproximadamente 50 niños visitaron a la pareja. Parker dijo que sus propios hijos estaban entre los que se tomaron fotos con Santa. No especificó si Santa y la Sra. Claus usaron máscaras mientras posaban con los niños.

Como informó WJCL-TV, no quedó claro de inmediato cuántas personas adicionales, como padres y otros miembros de la familia, podrían haber estado expuestas al virus. Los funcionarios del condado no han aclarado si Santa y la Sra. Claus estaban activamente contagiosos en el momento del evento o si pudieron haber contraído el virus de otra persona en el evento. Como informó WSAV-TV, el Departamento de Salud del Condado de Long ofrece pruebas con cita previa solo los martes de 8 a.m. hasta mediodía.

Parker defendió a la pareja en la declaración oficial, que se compartió en el sitio web del comisionado del condado y en la página de Facebook: “He conocido personalmente tanto a ‘Santa’ como a la ‘Sra. Claus ‘toda mi vida y puedo asegurarles a todos que nunca habrían hecho nada a sabiendas para poner en peligro a ningún niño. Ambos han desempeñado estos roles durante muchos años, y llevar alegría a los niños durante las vacaciones es una de las partes más importantes de sus vidas”.

Los funcionarios defendieron el evento navideño e insistieron en que exposición al COVID-19 sucede todos los días y “a menudo sin nuestro conocimiento”

La Junta de Comisionados del Condado de Long ha defendido la decisión de la Cámara de Comercio de realizar el desfile anual de Navidad. Parker insistió en el comunicado oficial que la celebración navideña no era más peligrosa que cualquier otra actividad realizada fuera de casa. Escribió que aunque el diagnóstico de COVID-19 de Santa y la Sra. Claus era “motivo de preocupación, creo que es importante tener en cuenta que las exposiciones ocurren todos los días a medida que avanzamos en nuestra vida cotidiana, a menudo sin ningún conocimiento. Los niños están en estrecho contacto con otros niños y adultos a diario en la escuela, las funciones recreativas y la iglesia”. Agregó que el incidente no debe causar pánico.

Parker continuó: “Si bien este evento no fue organizado por la Ciudad de Ludowici o la Junta de Comisionados del Condado de Long, contó con la asistencia de nuestros funcionarios públicos y creo que hablo en nombre de la mayoría de ellos al decir que apoyamos la decisión de la Cámara de seguir adelante con estas tradiciones navideñas y traer algo de normalidad a estos tiempos difíciles”. También defendió tener a Santa Claus y a la Sra. Claus allí porque sin su presencia, “sé que hay innumerables niños desfavorecidos que nunca hubieran experimentado la alegría de conocer a Santa Claus”.

Los funcionarios federales de salud instan a las familias a mantener pequeñas las celebraciones de las fiestas y a usar máscaras

Las vacunas COVID-19 ahora se están distribuyendo en los Estados Unidos, y los trabajadores de atención médica de primera línea son los primeros en recibirlas. Pero pasarán varios meses más antes de que la mayoría de los estadounidenses reciban la vacuna y los funcionarios de salud instan a las familias a mantener la distancia social y a usar máscaras.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades tienen una sección en su sitio web dedicada a las vacaciones de invierno. El instituto público aconseja a las familias que mantengan pequeñas las celebraciones navideñas y que se conecten virtualmente con las personas que no viven con ellas. Las celebraciones al aire libre continúan siendo una opción mucho más segura que en el interior. El CDC dice que si una familia insiste en una reunión en el interior, abra las ventanas para permitir que circule el aire fresco y mantenga el volumen de la música bajo para evitar gritos.

Planning for the #Holidays? Consider hosting a virtual gift exchange with friends and family who don’t live with you. Have people share what they are grateful for this holiday season: https://t.co/PamSx6NqyB. pic.twitter.com/lxlfVYhRlS — CDC (@CDCgov) December 12, 2020

El CDC abordó específicamente las visitas a Santa. Se anima a los padres a programar visitas virtuales con el elfo alegre. La revista People recomienda usar sitios como JingleRing y Cameo para programar videollamadas. Macy’s también ha creado una experiencia virtual para visitar a Santa.

Para una visita en persona, el CDC dice que los niños deben usar una máscara y permanecer a seis pies de distancia mientras hablan con Santa. La agencia dice que los niños también pueden ver a Santa a través de una ventana de seguridad de plexiglás.

Pero en cuanto al verdadero Santa Claus, el Dr. Anthony Fauci les ha asegurado a los niños que está seguro para entregar regalos en Nochebuena. Fauci dijo a USA Today, “Santa está exento de esto porque Santa, entre todas las buenas cualidades, tiene buena inmunidad innata. Santa no va a propagar ninguna infección a nadie”.

Esta es la versión original de esta historia en Heavy.com