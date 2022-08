VIDEOS: Filtran polémicas imágenes de la primera ministra de Finlandia en fiesta privada

Sanna Marin, la primera ministra de Finlandia, ha recibido duras críticas en las últimas horas a causa de los videos filtrados que la muestran participando de una fiesta privada junto a otras personas, según reportaron los medios locales.

Las imágenes, publicadas por primera vez por el periódico finés Iltalehti, muestran a Marin y otras cinco personas bailando y cantando en lo que parece ser una reunión celebrada en una propiedad privada. En un momento, se ve a Marin, de 36 años, de rodillas con los brazos detrás de la cabeza, bailando e imitando una canción, según reporta Al Jazeera.

Según los informes citados por el medio local antes mencionado, aparentemente se puede escuchar a uno de los otros asistentes a la fiesta en el fondo gritando “jauhojengi”, que significa “pandilla de la harina” en finlandés y también es la jerga de la cocaína. Este jueves, gracias al análisis de la experta y lingüista Janne Saarikivi, se determinó que el video que circula en las redes sociales realmente dice “jauhjengi”, aseguró ella misma en diálogo con Iltalehti.

Aún no queda claro cuándo se llevó a cabo la fiesta, a la que supuestamente también asistió Ilmari Nurminen, miembro del parlamento del Partido Socialdemócrata del primer ministro, y la cantante finlandesa Alma.

Qué dijo Marin sobre los videos que la involucran con una fiesta privada

Según recoge The Guardian, Marin dijo a los periodistas que estaba “molesta” porque los clips, que sabía que estaban siendo filmados pero que creía que permanecerían en privado, se filtraron sin previo aviso. “asé la noche con mis amigos, festejé, incluso de una manera ruidosa, bailé y canté”, aseguró.

La primera ministra de Finlandia, Sanna Marin, dijo el jueves que le molestó que se hayan hecho públicos los videos que la muestran festejando y bailando con amigos en un ambiente privado. https://t.co/CQt0h8Ia3j — CNN en Español (@CNNEE) August 18, 2022

“Yo misma no he consumido drogas, ni nada más que alcohol”, dijo la funcionaria, y agregó: “Tampoco he estado en tal situación que hubiera visto o conocido a otros [usando drogas]. Estaba bailando, cantando, de fiesta… abrazando a mis amigos, haciendo cosas totalmente legales”.

Asimismo, dijo que no tenía nada “que ocultar” y estaba decidida a seguir siendo “la misma persona que he sido hasta ahora… Tengo tiempo libre que paso con mis amigos. Estoy bastante segura de que es lo mismo que mucha gente de mi edad”.

Opositores políticos de Marin para que se someta a una prueba voluntaria de drogas

Las polémicas imágenes han provocado llamados de los opositores políticos de Marin para que se someta a una prueba voluntaria de drogas, y el líder del partido opositor Riikka Purra dijo que había una “sombra de duda” sobre la primera ministra.

Mikko Kärnä, un diputado del partido de Centro, tuiteó que la primer ministro debería hacerse una prueba de drogas y publicar el resultado. “La gente tiene derecho a esperar esto de su primer ministro”, sugirió.

Median tentistä Kesärannan rauhaan – näin Sanna Marinin rankka päivä eteni https://t.co/IytGMsxGKw — Iltalehti (@iltalehti_fi) August 18, 2022

Por su parte, el columnista de Iltalehti, Lauri Nurmi, dijo que la situación era “grave” para Marin. “No hace falta decir que el primer ministro de Finlandia no puede estar presente en fiestas donde se consumen abiertamente estupefacientes prohibidos por el código penal”, opinó.

Marin respondió que estaba dispuesta a hacerse una prueba de drogas si fuera necesario. “No tengo nada que ocultar”, repitió a los periodistas más tarde el jueves. “No he usado drogas, así que no es un problema ir a hacerme pruebas. Pero también creo que es bastante inusual que se requiera algo como esto”, consideró.

Iltalehti reportó este jueves que en Helsinki, la capital de Finlandia, se encontró un enorme grafitti con la palabra “Jauhojengi” y la leyenda “Saludos a Sanna”, en referencia a la primer ministro de aquel país escandinavo.

Voisi sanoa että olennaisen asiavirheen raja on ylitetty… pic.twitter.com/lqq3nRYReM — Eero Vassinen (@vassinen) August 18, 2022

De acuerdo al citado medio, una foto de la pintada circuló en Twitter el jueves por la noche, luego de que Iltalehti y varios otros medios publicaran un video de Marin y sus amigos bailando.

The Guardian destaca que si bien algunos usuarios de las redes sociales calificaron a Marin de incompetente e irresponsable, hubo otros que defendieron su derecho a participar de fiestas. Una diputada socialdemócrata de alto rango, Antti Lindtman, dijo que tenía “mucha simpatía y apoyo”. Hubo “baile en un evento privado”, dijo, y completó: “No veo nada que destacar”.

Sin embargo, esta no es la primera vez que Marin y sus celebraciones la meten en problemas. El citado medio británico recuerda que en diciembre pasado se vio obligada a disculparse en Facebook, luego de bailar en un club nocturno de Helsinki hasta las 4 de la madrugada tras entrar en contacto con su ministro de Asuntos Exteriores, que había dado positivo por COVID-19.

