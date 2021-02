El actor Sandeep Nahar se suicidó luego de compartir un doloroso video en Facebook

El acto de Bollywood, Sandeep Nahar murió luego de compartir en sus redes sociales una trágica nota de suicidio y un doloroso video en Facebook.

Sandeep Nahar protagonizó películas como Kesari y MS Dhoni: The Untold Story. Aunque no se anunció la causa formal de su muerte, se cree que se suicidó, según varios informes.

La gente expresó su indignación hacia la esposa de Nahar, Kanchan Sharma, en redes sociales cuando se corrió la voz de que había grabado un video sobre sus problemas matrimoniales antes de su muerte. India TV News informó que Nahar grabó el video solo tres horas antes de morir. Su esposa no se ha pronunciado sobre las acusaciones.

Esto es lo que necesita saber:

Asian News International escribió en Twitter que la esposa de Nahar “le dijo a la policía que ella, junto con otras dos personas, encontraron el cuerpo colgando. El cuerpo ha sido enviado para realizarle una autopsia y saber la causa exacta de su muerte”. Su nombre a veces se conoce como Kanchaan Sharma.

Según Republic World.com, Sandeep Nahar “fue encontrado por su esposa Kanchan y amigos, inconsciente en su apartamento en los suburbios de Goregaon por la noche, ellos lo llevaron al Hospital SVR, donde fue declarado muerto a su llegada”.

El comisionado adjunto de policía, Vishal Thakur, dijo a Times of India: “El cuerpo ha sido enviado para una autopsia y así la causa exacta de su muerte se puede determinarse después de eso”.

