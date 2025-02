Día de San Valentín 2025: Los mejores poemas de amor

El próximo viernes 14 de febrero de 2025, cupido esta de celebración con los enamorados por festejarse una vez mas el Día de San Valentín. En esta fecha de amor las parejas le dan vuelta a sus mentes pensando en cual será el mejor y mas bonito regalo para su pareja, pero no hay que pensarlo mucho, ni se necesita de mucho dinero o tiempo para sorprender y acertar con el mejor de los detalles: un poema sin duda será el mejor recuerdo del príncipe o la reina de tus sueños.

A continuación te dejamos unos selectos poemas con los que puedes encender la llama del amor y la pasión de tu enamorado o enamorada.

Los mejores poemas de amor para el Día de San Valentín

❥ El amor (Francisco Hernández)

El amor, rodeado casi siempre por un antojo

de olvido, avanza resuelto hacia las trampas

creadas para cazar osos con piel de leopardo

y serpientes con plumaje de cóndor.

Y el amor sobrevive a las heridas y ruge,

voladora, la envidia de los venenosos.

❥ Contigo (Luis Cernuda)

¿Mi tierra?

Mi tierra eres tú.

¿Mi gente?

Mi gente eres tú.

El destierro y la muerte

para mí están adonde

no estés tú.

¿Y mi vida?

Dime, mi vida,

¿qué es, si no eres tú?

❥ Amor eterno (Gustavo Adolfo Bécquer)

Podrá nublarse el sol eternamente;

Podrá secarse en un instante el mar;

Podrá romperse el eje de la tierra

Como un débil cristal.

¡todo sucederá! Podrá la muerte

Cubrirme con su fúnebre crespón;

Pero jamás en mí podrá apagarse

La llama de tu amor.

❥ A mi querido y amado esposo (Anne Bradstreet)

Tu amor es tal que no puedo pagarlo.

Los cielos te recompensen con creces, te lo ruego.

Entonces, mientras vivamos, perseveremos en el amor,

que cuando ya no vivamos, vivamos para siempre.

❥ Amor constante más allá de la muerte, Quevedo

Cerrar podrá́ mis ojos la postrera

sombra que me llevare el blanco día,

y podrá́ desatar esta alma mía

hora a su afán ansioso lisonjera;

mas no, de esa otra parte, en la ribera,

dejará́ la memoria, en donde ardía:

nadar sabe mi llama el agua fría,

y perder el respeto a ley severa.

Alma a quien todo un dios prisión ha sido,

venas que humor a tanto fuego han dado,

medulas que han gloriosamente ardido,

su cuerpo dejarán, no su cuidado; serán ceniza,

más tendrá́ sentido; polvo serán, más polvo enamorado.

❥ Unidad en ella, Vicente Aleixandre

Cuerpo feliz que fluye entre mis manos, rostro amado donde contemplo el mundo, donde graciosos pájaros se copian fugitivos, volando a la región donde nada se olvida.

Tu forma externa, diamante o rubí duro, brillo de un sol que entre mis manos deslumbra, cráter que me convoca con su música íntima, con esa indescifrable llamada de tus dientes.

Muero porque me arrojo, porque quiero morir, porque quiero vivir en el fuego, porque este aire de fuera no es mío, sino el caliente aliento que si me acerco quema y dora mis labios desde un fondo.

Deja, deja que mire, teñido del amor, enrojecido el rostro por tu purpúrea vida, deja que mire el hondo clamor de tus entrañas donde muero y renuncio a vivir para siempre.

Quiero amor o la muerte, quiero morir del todo, quiero ser tú, tu sangre, esa lava rugiente que regando encerrada bellos miembros extremos siente así los hermosos límites de la vida.

Este beso en tus labios como una lenta espina, como un mar que voló hecho un espejo, como el brillo de un ala, es todavía unas manos, un repasar de tu crujiente pelo, un crepitar de la luz vengadora, luz o espada mortal que sobre mi cuello amenaza, pero que nunca podrá destruir la unidad de este mundo.

