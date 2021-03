Samuel Little: el asesino de 93 mujeres entre 1970 y 2005

Samuel Little está encarcelado en el condado de Los Ángeles, California, pero ha pasado un tiempo en la cárcel del condado de Wise en Texas para ayudar al guardabosques de Texas James Holland a identificar a la mayor cantidad posible de sus víctimas a través de bocetos y sus recuerdos detallados.

Little confesó haber matado a 93 mujeres. Las autoridades están luchando para identificar a las víctimas restantes a medida que envejece y su salud se deteriora. Little tiene 80 años hoy.

Es posible que Little haya matado a más mujeres que cualquier asesino en serie de la historia. Ha confesado haber matado a 93 mujeres y fue condenado por matar a ocho de ellas. Little se dirigía a menudo a mujeres que estaban involucradas en la prostitución o que luchaban contra la adicción a las drogas. También vivió como un vagabundo, sin quedarse ni matar nunca en un lugar por mucho tiempo.

El FBI compiló una base de datos de las mujeres que Little mató, con la esperanza de identificar a todas sus víctimas. Hay 49 víctimas no identificadas. Un mapa interactivo de las confesiones de Little abarca desde 1970 hasta 2005, desde Los Ángeles, California hasta Miami, Florida.

Esto es lo que necesita saber:

Samuel Little fue trasladado a la cárcel del condado de Wise para poder trabajar de cerca con el guardabosques de Texas James Holland para identificar a docenas de víctimas

Little le dijo a la periodista Jillian Lauren que matar prostitutas era parte de su plan para evadir la captura, creyendo que a las autoridades no les importaba tanto investigar sus muertes.

“Nunca maté a senadores o gobernadores ni a periodistas elegantes de Nueva York. Nada de eso”, le dijo a Lauren en un perfil publicado en la revista New York Magazine el 24 de diciembre de 2018.”

Little mantuvo su inocencia hasta 2018, cuando comenzó a enumerar a las mujeres que mató y a dibujar sus retratos en la prisión del condado de Los Ángeles, según el FBI.

Los investigadores descubrieron que el Texas Ranger James Holland tenía una relación especial con Little, a quien el asesino en serie describió como “una especie de vaquero de Marte” para la revista New York Magazine. Holland entrevistó por primera vez a Little en Los Ángeles junto con analistas del FBI, la policía de Los Ángeles y un fiscal de Los Ángeles. Entre varios de los entrevistadores había mujeres, y Little pareció forjar un vínculo con Holland.

Actualmente se encuentra encarcelado en Los Ángeles, California, en una prisión estatal.

Aquí está su historial de prisión:

Sus registros de prisión de la cárcel del condado de Wise muestran que fue trasladado a la cárcel de Texas dos veces.

Little fue ingresado en la prisión estatal de California en el condado de Los Ángeles el 24 de noviembre de 2014, según los registros online.

La salud de Little se está deteriorando a los 80 años y las autoridades se esfuerzan por cerrar tantos casos como sea posible

Little tiene mala salud, y los investigadores están trabajando arduamente para cerrar la mayor cantidad de casos posible para que las familias de sus víctimas puedan rendirles un último homenaje. Tiene 80 años y va en silla de ruedas. El asesino en serie tiene una afección cardíaca y se sometió a una cirugía en el pasado, según la revista New York Magazine.

“Little tiene mala salud y probablemente permanecerá en prisión en Texas hasta su muerte”, escribió el FBI. “El objetivo ahora es identificar a sus víctimas y brindar justicia en los casos no resueltos”.

Samuel Little fue boxeador en el pasado. Usó sus habilidades de lucha para atacar a mujeres marginadas, golpeándolas hasta matarlas y estrangulándolas, incluso dejando heridas tan graves que dejaron en shock a un médico forense de Los Ángeles.

El Dr. Eugene Carpenter, quien realizó una autopsia a Audrey Nelson en 1989, testificó en el juicio de Little que “estos signos de fuerza son los más grandes que he visto en en mis 27 años de carrera”, según se recoge en los documentos judiciales.