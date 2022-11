Salvador Zerboni quiere convertirse en papá

Salvador Zerboni fue el primer finalista de la segunda edición de La Casa de Los Famosos 2 su fuerte personalidad pero su gran sinceridad hizo que el actor fuera señalado como el eterno gran villano de la segunda edición pero tanto fue el cariño del público que le permitió obtener una posición privilegiada en la competencia.

El actor comenzó una nueva etapa en su vida iniciando una relación sentimental con Marcela Ruiz una chica que está alejada del del entretenimiento y se dedica al mundo empresarial que la posicionan muy bien y el mexicano parece estar más que enamorado de esta hermosa chica rubia. Salvador consiguió su media naranja y con esto su esperanza de convertirse en padre.

Salvador Zerboni quiere convertirse en padre

El actor mexicano ha resaltado que posee grandes cualidades como ser humano y también esto ha hecho que vea la vida de otra manera y con una distinta perspectiva y el cual está pasando por una de las mejores etapas de su vida. “Lo que quería que conocieran es que yo no soy ese villano, no soy ese antagónico, pues de villano no tengo absolutamente nada”, dijo en una entrevista para el programa hoy Día.

Además habló con mucha sinceridad y comentó que se está dando una oportunidad en el amor “Definitivamente quiero darme una oportunidad en el amor”sin embargo analizó quien antes explicó que muchas veces dejas pasar gente y momentos en tu vida sólo porque piensas que tener la razón es todo, pero pronto te das cuenta de que la vida no es así”.

La confesión más fuerte fue cuando reveló su gran deseo de convertirse en padre, considerando tener hijos como una opción en su vida “Me fascinaría ser padre”, dijo en la misma entrevista. Salvador Zerboni se encuentra agradecido con su público por haber permitido que llegara lejos en la competencia y también demostró que siempre fue fiel a sus ideales, amistad y convivencia pese al altercado que tuvo con Osvaldo Ríos y los constantes insultos y ataques por parte de sus compañeras Laura Bozzo y Daniella Navarro.

Play

Zerboni El Ganador Sin Corona || #LCDLF2 Condor Boricua Vlogs En Faceboock facebook.com/Condor-Boricua-Vlogs-107631314384981 Condor Boricua Juega En Faceboock facebook.com/gaming/CondorBoricuaJuega Donaciones AL CANAL paypal.me/CondorBoricua Condor Boricua Juega Facebook n9.cl/ujbr1 Canal 3 ConDrone Boricua n9.cl/rge07 Suscribete youtube.com/c/CondorBoricuaLiveTvPR Canal Primario youtube.com/c/CondoritoBoricua Soy Condor Boricua: Estoy de vuelta: Vengo nuevamente con la progamación de Raymon y sus amigos. No me he quitado, ahora vengo con mas… 2022-08-12T18:00:10Z

Zerboni también confesó que estar dentro del reality fue un gran reto personal por todas las emociones que se viven en al competencia. “Estoy contento del trabajo que hice, orgulloso de los demonios que conquisté. Yo no entré al reality a dar un ejemplo, porque no soy ejemplo de nadie, tengo una cola más larga que todos que me pisen. Logré llegar al final siendo un campeón sin corona”, aseguró.

https://www.unicable.tv/amp/programas/canal-u/salvador-zerboni-quiere-ser-papa-ahora-que-encontro-el-amor