¿De cuánto es el salario de Elon Musk en la Casa Blanca?

El empresario multimillonario Elon Musk, de 51 años, se conoce los pasillos de la Casa Blanca desde que Trump empezó su segundo mandato. Resulta que a una semana después de la victoria electoral del presidente Trump, este nombró a Elon Musk jefe del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés) que trabaja para desmantelar la burocracia federal.

Desde su nombramiento, Musk ha protagonizado los titulares por los despidos masivos de los empleados federales. Pues el plan de DOGE es reducir drásticamente la fuerza laboral federal y eliminar lo que él considera un desperdicio de dinero de los contribuyentes. Y hablando de dinero, muchos quieren saber el salario que recibe Musk por trabajar en la Casa Blanca.

Elon Musk es un empleado especial del gobierno

La Casa Blanca aclaró esta semana que Elon Musk no es un empleado de DOGE. La Casa Blanca dice que el multimillonario técnicamente no es parte del equipo del Departamento de Eficiencia Gubernamental que está modificando las agencias federales, sino que es más bien un asesor principal del presidente Donald Trump. Ya que no es empleado, no tiene salario.

La administración Trump agregó que Musk no es un empleado de DOGE y que “no tiene autoridad actual para tomar decisiones gubernamentales por sí mismo”, dijo Joshua Fisher, director de la Oficina de Administración de la Casa Blanca, en documentos judiciales. Los documentos no nombran al administrador de DOGE, cuyo trabajo Musk ha defendido en publicaciones en su plataforma de redes sociales X y en una aparición pública en la Casa Blanca.

“En su papel como asesor principal del presidente, el señor Musk no tiene mayor autoridad que otros asesores principales de la Casa Blanca”, aseguró Fisher. “Al igual que otros altos asesores de la Casa Blanca, el señor Musk no tiene autoridad real o formal para tomar decisiones gubernamentales por sí mismo. El señor Musk sólo puede asesorar al presidente y comunicarle las directivas del presidente”.

¿Qué es un empleado especial del gobierno?

Un empleado especial del gobierno (SGE, pos sus siglas en inglés) es una persona incorporada al servicio gubernamental para un puesto de corto plazo, generalmente limitado a 130 días por año. La clasificación se estableció en 1962 para permitir que los expertos del sector privado contribuyan al trabajo gubernamental evitando al mismo tiempo las restricciones federales de empleo a tiempo completo.

Como SGE, Musk no está obligado a presentar las mismas declaraciones financieras que los empleados federales de tiempo completo, lo que ha generado críticas de legisladores y grupos de vigilancia.

Elon Musk es la persona más rica del mundo, título que recuperó a finales de mayo de 2024. Ya que su fortuna se disparó en 91.000 millones de dólares.