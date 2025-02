¿Cuál es el salario de Donald Trump como presidente?

Aunque no lo crea el salario del presidente de Estados Unidos es el mismo desde hace 20 años. Lo que quiere decir que el salario de Donald Trump es de $400.000 al año, según la Cámara de Representantes. Pero eso no es todo. El comandante en jefe de la nación también tiene derecho a otros beneficios, entre ellos vivir en una mansión conocida como la Casa Blanca, y tiene acceso al Air Force One.

¿Qué otros beneficios tiene como presidente de Estados Unidos?

Hay varios beneficios financieros asociados al cargo de presidencia que podrían percibirse como un refuerzo del salario base más allá de su cifra inicial.

Para empezar, está la cuenta de gastos presidenciales. La cual tiene un límite de $50.000 dólares anuales, se refiere a gastos personales y profesionales en los que Trump pueda necesitar durante el desempeño de sus funciones.

También se le ofrece a Trump un fondo para viajes de $100.000 dólares anuales y un fondo para entretenimiento de $19.000 dólares anuales.

Judicial Watch calculó los gastos totales de la familia Obama durante los dos mandatos del expresidente Barack Obama que fueron alrededor de $114 millones de dólares (que gastó en vacaciones y campañas). Mientras que los gastos de Trump fueron unos $13 millones de dólares durante su primer mandato. Ahora ahí que ver sus gastos en este segundo mandato.

Trump también tiene un presupuesto de $100.000 dólares (aunque sólo se otorga una vez, cuando el presidente entrante asume el cargo), esta suma está destinada a la renovación y redecoración de la Casa Blanca.

En 2017, Newsweek señaló que en el primer mandato de Trump, las renovaciones realizadas en la Casa Blanca fueron de un total de $1,75 millones de dólares o más, por ejemplo, aunque gran parte del costo se atribuyó a las renovaciones necesarias de la infraestructura y los sistemas de aire acondicionado.

Ex presidentes continúan recibiendo una pensión

Así es, los presidentes permanecen en la nómina del gobierno federal después de abandonar la Casa Blanca. Desde 1958, los ex presidentes han ganado una pensión anual, que ahora asciende a más de $200.000 dólares. También obtienen espacio para oficinas en el lugar de su elección y gastos de viaje, según la Ley de Ex Presidentes de 1958.