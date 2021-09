Ryan Burns, el primer hombre que vio la asesina Jodi Arias tras matar a Travis Alexander

Ryan Burns fue una de las primeras personas en ver a Jodi Arias después de que ella asesinara a Travis Alexander. No tenía sospechas de que la mujer que vino a visitarlo acababa de matar a un hombre.

Burns era colega de Arias y, como Alexander, la conoció en una convención de trabajo. Travis iba de camino a encontrarse con Burns en su casa en Utah cuando tomó un desvío para encontrarse con Alexander, un encuentro que terminó con su muerte. Puedes leer más sobre la relación entre Jodi Arias y Travis Alexander aquí.

El juicio de Jodi Arias fue muy mediático. El programa 20/20 de ABC revisó el caso en febrero de 2020.

Esto es lo que necesita saber:

Tonight @ABC2020 presents a prime-time report on the Jodi Arias murder case featuring never-before-seen interview footage with the vixen herself. Does she still claim she didn't kill her boyfriend? Watch tonight at 9 on @ABC7News . pic.twitter.com/J68cXHMiVH

El testimonio de Ryan Burns fue clave en el juicio porque fue una de las primeras personas en pasar tiempo con Jodi Arias después del asesinato de Travis Alexander. Él y Arias se conocieron por primera vez unos dos meses antes en una convención en Oklahoma. Comenzaron a hablar por teléfono entre tres y cinco veces por semana e hicieron planes para reunirse. Ella accedió a conducir para encontrarse con él en su casa en Utah, según su testimonio. Puede ver el testimonio de Burns en su totalidad aquí.

En el camino, se desvió y se reunió con Travis Alexander el 4 de junio de 2008 en Mesa, Arizona. Tuvieron relaciones sexuales y se tomaron fotos provocativas el uno al otro. Luego le disparó y lo apuñaló hasta matarlo.

Cuando Arias llegó a la casa de Burns, los únicos indicios de que había sucedido algo terrible fueron las tiritas en los dedos y su llegada con varias horas de retraso. Le dijo a Burns que se cortó los dedos trabajando como mesera y que se había perdido en el camino. Dijo que había roto un vaso en el trabajo y se había cortado los dedos.

Burns describió la conducta de Arias como “un poco tímida en grupos, pero cálida y enérgica en interacciones uno a uno.”

“Ella estaba bien, se reía de pequeñas cosas simples como cualquier otra persona. Ni una sola vez sentí que algo andaba mal durante el día. Con mucha gente, estaba un poco incómoda, pero cara a cara era muy comunicativa”, testificó Burns.

Dijo que ella era “más fuerte de lo que parecía” y casi tenía “six pack”.

Tonight on #abc2020 Details surrounding the Jodi Arias murder case, including excerpts from Arias' personal journal at 8pm on #WISN12 pic.twitter.com/6QWpMHhLpt

Jodi Arias escribió una carta a Ryan Burns después de que él ofreciera testimonio en su juicio por asesinato. En su testimonio, dijo que Arias era luchadora y más fuerte de lo que parecía. Dijo que se conocieron pocas horas después de que ella asesinara a Travis Alexander.

Arias le escribió una carta a Burns después de dar su testimonio, diciendo que era un buen hombre. Ella se aseguró de decirle que él nunca estuvo en peligro con ella. La carta, publicada por Fox News, tenía como fecha el 20 de marzo de 2009.

La carta decía:

Querido Ryan,

Hace varios meses leí las transcripciones de sus conversaciones con el detective Flores y eso es lo que ha motivado esta carta, que comencé a escribir a partir de entonces pero que no he revisado hasta ahora. Realmente eres una persona amable. Sé que probablemente pienses que soy una psicópata total y, francamente, esa es una de las cosas más suaves que he escuchado en estos últimos meses.

(…)

Volvamos a esas transcripciones. Hubo algunas inexactitudes evidentes que simplemente no podía dejar pasar. Uno de ellos es que el detective dijo que estaba “riendo y sonriendo” después de ser “detenida”. No es el caso. Estaba tranquila, aunque temblando por dentro. ¿De qué habría servido para asustarme? Al final me derrumbé y lloré, pero el llanto iba y venía a medida que pasaban las horas. Todo estaba grabado, así que no sé por qué el detective Flores le mintió sobre eso. (…)

Tres cosas son falsas. El detective Flores no “te salvó la vida”, y no, no vas a encontrar ningún “exnovio desaparecido” de mi pasado y no, yo no soy una “asesina en serie”. Dios mío, esas cosas están muy lejos de la verdad.

Mi abogado te llamó “puta del estado”. Palabras fuertes, lo sé, pero con esto quiere decir que usted estuvo inmediatamente dispuesto a ofrecer su testimonio a favor del estado.

Sin embargo, a pesar de todas estas cosas, lo que me sorprendió fue que todavía no hablaste mal de mí. Eso solo ha reforzado mi opinión sobre ti: que en el fondo eres un buen hombre con mucha integridad. (…)

Ryan, nunca estuviste en peligro conmigo. Espero que realmente lo sepas en algún lugar de tu interior, aunque lo que los otros piensan se ha vuelto cada vez menos importante para mí. (…)

Ya no me importa que me creas. Lo sabrás por ti mismo algún día. Lo importante para mí es poder decirte estas cosas. Si esta carta ha llegado a tus manos y lo has leído hasta aquí, te lo agradezco. Estás entre tantos que han enriquecido mi vida aunque sólo hayamos compartido una pequeña parte de ella.

Respetuosamente,

Jodi Ann Arias