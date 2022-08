Ruth Ann Casto: falleció la madre de Billy Ray Cyrus

Un miembro del elenco de Dancing With the Stars está de luto por una pérdida desgarradora esta semana. El cantante Billy Ray Cyrus perdió a su madre, Ruth Ann Casto. Después de su muerte, la estrella del country le escribió un hermoso homenaje en Instagram.

Esto es lo que necesita saber:

Cyrus dijo que su madre “se ganó” su viaje al cielo

En Instagram, la estrella de la música country publicó una foto de su madre con una camiseta de Snoopy y escribió: “Mi madre se fue al cielo hoy. Ella pertenece allí. Ella se lo ganó. Ella era la definición misma del amor”.

En los comentarios, sus amigos publicaron mensajes de amor y condolencias.

“Te amo, amigo”, escribió la también estrella del country Dierks Bentley.

El actor Dave Osokow escribió: “¡Te envío amor y fuerza a ti y a la familia, papá!”.

“Siento mucho tu pérdida. Te envío mi amor”, escribió el actor Leslie Jordan.

En el Día de la Madre de 2022, Cyrus publicó un video tributo a su madre y escribió: “Feliz Día de la Madre, mamá. Nací con suerte de ser tu hijo”.

En 2012, Casto fue hospitalizada en estado “crítico”, según algunos tweets eliminados desde entonces por Cyrus (a través de The Boot).“Por favor, oren por mi mamá ‘Ruthie’. Ella está en cuidados intensivos en el hospital esta mañana. En mi camino para estar con ella. Dios los bendiga a todos”, escribió Cyrus.

Cyrus luego agradeció a sus fanáticos por su apoyo y dijo que “todavía no estaban fuera de peligro”, pero Casto salió adelante porque vivió otros 10 años.

En una entrevista de 2020 con Entertainment Tonight, Cyrus dijo que la cuarentena pandémica fue “dura para todos”, pero les permitió pasar un tiempo maravilloso en familia, con su hija Miley Cyrus visitando a su abuela Ruthie por su cumpleaños.

“Ha sido una locura. Ha sido duro para todos. De repente, encuentras este punto en el que el tiempo ni siquiera importa”, dijo Cyrus, y agregó: “Pude ver a Miley una gran cantidad de tiempo. Incluso pasamos juntos el cumpleaños de mi madre. Mi mamá compró una mesa de picnic. Miley viniendo, partiendo el pan en su nueva mesa de picnic en el cumpleaños de mi madre hizo que todo cerrara el círculo”.

Los padres de Cyrus se divorciaron cuando él tenía 5 años

Según una biografía de la cantante y actriz Miley Cyrus, hija de Billy Ray Cyrus y nieta de Casto, Billy Ray Cyrus nació con Ruth Ann y Ron Cyrus como padres en 1961, pero se divorciaron cuando él tenía cinco años y ambos se volvieron a casar más tarde.

Ron Cyrus fue originalmente un trabajador de la industria siderúrgica, pero luego se convirtió en político. Ruth Ann, conocida como “Ruthie” en su familia, solía tocar música con su padre. La biografía dice que ella “podía cantar y tocar el piano de oído”.

En una coincidencia interesante, es posible que los guionistas de Hannah Montana le hicieran un guiño a la abuela de la vida real de Miley cuando escribieron el personaje de Mamaw Ruthie, quien era la abuela paterna de Hannah en el programa. Billy Ray interpretó a su padre en la serie, por lo que Mamaw Ruthie fue su madre en el programa. Mamaw Ruthie fue interpretada por Vicki Lawrence en la serie.

Billy Ray Cyrus terminó en quinto lugar en la cuarta temporada de Dancing With the Stars con su compañera Karina Smirnoff.

Dancing With the Stars regresa para su temporada número 31 el lunes 19 de septiembre en Disney Plus.