Russell Wilson llama la atención los Seahawks por importante contrato: ¿Qué ocurre?

Los Seattle Seahawks y Russell Wilson han hecho lo mejor para enfatizar que la tensión entre ambas partes durante la offseason ya ha quedado atrás. Wilson ha hecho su declaración más dura acerca de la organización luego de su tour por los medios en febrero luego del Super Bowl.

Wilson fue muy claro que los Seahawks necesitan “resolverlo”, en referencia al future del tackle ofensivo Duane Brown. Brown ha estado presente en los entrenamientos, pero no se ha entrenado ya que está buscando un nuevo contrato.

“No tener a Duane Brown en los entrenamientos es grave, porque creo que es uno de los mejores en su posición”, Wilson les dijo a reporteros cuando le preguntaron por la situación de Brown. “No hay duda, es excelente. No hay nadie más atlético y talentoso que él. La edad es solo un número. Cuando juega parece que tuviera 28 o 30 años. Es un jugador notable. Es muy inteligente, tiene fuerza, entiende el deporte. Creo que los jugadores le temen cuando tienen que enfrentarse a él. Así que necesitamos que vuelva a entrenarse. Hay que resolver la situación, porque necesitamos a Duane Brown.

Wilson habla sobre Brown: “Lo necesitamos para el primer partido, sin duda”

Los Seahawks están lidiando con Brown y también con Jamal Adams. Ambos se presentan en los entrenamientos, pero no entrenan. Ambas estrellas se presentan todos los días, pero optan por no entrenar hasta que firmen nuevos contratos. Ambos están comenzando el último año de sus contratos vigentes. El mariscal de campo de los Seahawks insiste en que la situación debe resolverse antes de que comience la temporada, agregando que el tackle de 35 años todavía tiene mucho para dar.

“Lo necesitamos para el primer partido, sin duda”, agregó Wilson con una sonrisa. “Tenemos que resolverlo, porque es muy especial. Como dije, para mi es uno de los mejores tackles ofensivos de la liga. Creo que le quedan varios años todavía. Sin duda que puede lograrlo. Para mí no hay nadie más atlético que él. Pueden verlo por sí mismos. También es nuestro líder. Es el líder de la línea ofensiva y sabe cómo manejarla.

Brown está molesto por no haber recibido una nueva oferta

Adam Schefter, de ESPN, reportó que Brown “está molesto” porque los Seahawks todavía no le han extendido su contrato antes del comienzo de la temporada. Luego de una offseason llena de distracciones, y cerca del comienzo de la temporada, dos de los mejores jugadores de los Seahawks no se han estado entrenando. Brown está entrando en el tercer y último año de un contrato de 34.5 millones de dólares.

“Parece que Jamal Adams no es el único jugador de los Seahawks que no está entrenando porque no le ofrecen una extensión de contrato. El tackle ofensivo, Duane Brown, quien recibirá diez millones de dólares por el último año de su actual contrato, también está buscando que le extiendan su contrato, y está molesto por no recibir una oferta, según una fuente”, tuiteó Schefter.

