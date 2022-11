Hallan restos de una joven desaparecida en Maryland: Rosa Díaz Santos

Los restos humanos de una joven desaparecida en Maryland en el mes de septiembre fueron encontrados recientemente en un área boscosa a las afueras de Washington, DC.

El Departamento de Policía del Condado de Prince George dio a conocer que los restos de Rosa Díaz Santos, de 17 años de edad, fueron localizados durante el 17 de noviembre en un área boscosa en Takoma Park, a unas siete millas de Washington, DC.

La Oficina del Médico Forense confirmó que los restos localizados pertenecían a Díaz Santos y dictaminó que la causa de muerte fue un homicidio.

Skeletal remains of vanished teen found in Maryland woods: cops https://t.co/XPnUi9sOOi pic.twitter.com/uMNbjRRkjC — New York Post (@nypost) November 22, 2022

The New York Post informó que las autoridades policiales no han arrestado a ningún sospechoso en relación con el asesinato de Díaz Santos.

La adolescente de 17 años de edad había estado desaparecida desde el pasado 22 de septiembre cuando fue vista por última vez mientras se dirigía a la Escuela de Secundaria Eleanor Roosevelt en la ciudad de Greenbelt, Maryland.

Al momento de su desaparición, Díaz Santos vestía un suéter negro, pantalones de jeans azules y crocs negras con blanco.

Esto es lo que necesitas saber:

Los padres de la víctima sostienen que ella pudo haber sido asesinada por una pandilla

Missing Maryland teen's skeletal remains found in woods; police investigating as homicide https://t.co/47uunRRYEV — Fox News (@FoxNews) November 22, 2022

Los padres de Rosa Díaz Santos declararon a NBC Washington que creen que su hija pudo haber sido asesinada por una pandilla con la que se había estado involucrando recientemente.

Los afligidos padres dijeron en una entrevista con NBC Washington que la joven de 17 años de edad se quedaba fuera de casa durante varios días y le había pedido a su madre que no llorara por ella cuando apareciera muerta.

“Lo siento mucho, mami. Perdóname por hacerte sufrir, por todo lo que te hecho. No llores cuando me encuentres muerta en algún lado, no llores”, presuntamente fueron las palabras de Díaz Santos en una de las últimas conversaciones que sostuvo con su madre antes de su desaparición.

Los investigadores a cargo del caso relacionado con la muerte de Rosa Díaz Santos no han dado a conocer de manera inmediata si han identificado a algún sospechoso que pudo estar vinculado con el asesinato.

Las autoridades policiales instaron a toda persona que tenga información sobre el crimen a que se comunique con el Departamento de Policía del Condado de Prince George a través del número telefónico 301-516-2512.

Las autoridades escolares confirmaron la muerte de la víctima

The body of 17-year-old Rosa Diaz-Santos was found in Takoma Park, Maryland, according to Prince George's County Police. https://t.co/m4JcfJkPJL — FOX 5 DC (@fox5dc) November 21, 2022

Rosa Díaz Santos era estudiante de noveno grado en la Escuela de Secundaria Eleanor Roosevelt en Greenbelt, Maryland.

El noticiero FOX Washington dio a conocer que la muerte de Díaz Santos fue confirmada por las autoridades escolares en una carta enviada a todos los estudiantes.