Ronald Troyke: policía de Arvada publicó video del tiroteo

Se ve a Ronald Troyke tendiendo una emboscada y disparando a un oficial de policía de Colorado llamado Gordon Beesley en un perturbador video publicado por la Policía de Arvada.

Tenga en cuenta que el video, que puede ver a continuación, es muy perturbador de ver. Muestra al sospechoso caminando detrás del oficial, quien no estaba al tanto de la amenaza que se le acercaba. La policía dice que Troyke albergaba una gran animosidad hacia la policía y planeaba matar a los agentes.

Pero la tragedia no se detuvo ahí. Un ciudadano llamado Johnny Hurley detuvo al pistolero y lo desarmó de su arma, pero Hurley fue asesinado a tiros por un oficial de policía que no se dio cuenta de que Hurley no era el tirador activo.

Link Strate, el jefe de policía del Departamento de Policía de Arvada, lo calificó como una “terrible tragedia” en un video. El oficial Beesley había trabajado como oficial de policía durante 19 años y también era un oficial de recursos escolares, según Colorado Gazette.

Dijo que “la transparencia es de vital importancia. Perdimos a dos héroes el 21 de junio y debemos respetar sus recuerdos y sus seres queridos”. Según AP, el pistolero se llamaba Ronald Troyke, de 59 años, de Arvada, Colorado. Los vecinos le dijeron a la Gazette que Troyke vivía solo y que era muy reservado.

Esto es lo que necesita saber:

1. El video muestra la emboscada al oficial por parte de Ronald Troyke





Arvada Police Department Video Press Release – Olde Town Active Shooting 2021-06-25T22:18:26Z

La policía publicó el video que muestra al oficial siendo emboscado por Troyke. Comienza aproximadamente a las 4:22 en el comunicado de prensa en el video anterior.

En un comunicado de prensa, la Policía de Arvada publicó un cronograma de los eventos del 21 de junio de 2021.

• 12:49 pm – El hermano del sospechoso llama pidiendo un cheque de asistencia social porque su hermano iba a “hacer algo loco”.

• 1:08 pm -El oficial Beesley y otro oficial de policía de Arvada intentaron comunicarse con el sospechoso en su residencia para verificar su bienestar según lo solicitado. No pueden ponerse en contacto con él y salen de la llamada de servicio a la 1:18 pm.

• 1:17 pm – El despacho recibe la llamada de una persona sospechosa en Olde Town Square.

• 1:30 pm – El oficial Beesley es enviado a atender la llamada de la persona sospechosa y llega a Olde Town Square a la 1:31 pm.

• El oficial Beesley estacionó en Webster Street y caminó por un callejón hacia Olde Town Square.

• Mientras el oficial Beesley caminaba hacia el oeste, el sospechoso ingresó al área en un camión y estacionó detrás de él.

• El sospechoso salió de su camioneta con una escopeta semiautomática de calibre 12, corrió tras el oficial Beesley y le gritó.

• El oficial Beesley se detuvo, se volvió e inmediatamente el sospechoso le disparó dos veces.

• El oficial Beesley no tomó su arma y no toma ninguna acción defensiva – simplemente se vuelve en respuesta al sospechoso, quien luego dispara y lo mata.

• El sospechoso luego disparó por las ventanas de los autos patrulla estacionados en el área y al aire.

• El sospechoso volvió corriendo a su camioneta y recuperó un AR-15.

• El sospechoso corrió hacia Olde Town Square con el arma, donde fue confrontado por el Sr. Hurley.

• El Sr. Hurley luego disparó al sospechoso con una pistola.

• Un oficial de policía de Arvada que respondió se encontró con el Sr. Hurley, que sostenía el AR-15 del sospechoso. El oficial le disparó.

La policía dijo que los investigadores del Departamento de Policía de Arvada “recuperaron un documento escrito por el sospechoso que contenía las siguientes declaraciones”:

• “Mi objetivo hoy es matar a los oficiales de policía de Arvada”

• “Nosotros, el pueblo, nunca fuimos tu enemigo, pero ahora lo somos”

• “Esto es lo que obtienes, eres la gente prescindible”

• “Cientos de ustedes, cerdos, deben ser sacrificados diariamente”

• “Hoy mataré a tantos oficiales de Arvada como pueda”

• “Solo espero no morir sin matar a ninguno de ustedes, cerdos”

“El sospechoso continúa expresando que esta es su forma de responsabilizar a las fuerzas del orden”, escribió la policía.

La policía dijo en un comunicado de prensa en video que la “persona que informaba” era un adolescente que dijo que un grupo de hombres mayores se acercó a él, hizo un ruido extraño y le mostró un condón. Dijo que Beesley recibió dos disparos del sospechoso.

Según KDVR, Troyke anteriormente trabajaba como camionero, se había declarado en quiebra y tenía algunos casos judiciales antiguos.

2. La policía de Arvada calificó las acciones de Hurley de “decisivas” y “efectivas”





Play



Arvada Police Department Video Press Release – Olde Town Active Shooting 2021-06-25T22:18:26Z

Strate dijo que el oficial Beesley fue “brutalmente emboscado y asesinado por alguien que expresó su odio por los oficiales de policía. La amenaza a nuestros oficiales y la comunidad fue detenida por un héroe llamado Johnny Hurley”.

Llamó a las acciones de Hurley “decisivas, valientes y efectivas para detener más vidas”.

“Señor Hurley y sus acciones son heroicas. Intervino en un tiroteo activo que se desarrolló rápidamente en una zona comercial concurrida … y lo hizo sin dudarlo”, dijo Strait.

“Señor Hurley es un héroe”, dijo la policía de Arvada también en el comunicado de prensa. “Salvó numerosas vidas para incluir a civiles y otros agentes de policía de Arvada. El Departamento de Policía de Arvada comprende y aprecia el interés del público en los eventos que resultaron en la trágica pérdida del oficial Gordon Beesley y el héroe Johnny Hurley. Queremos dejar claro que aunque estas dos muertes se desarrollaron como parte del mismo incidente, se están investigando por separado”.

La policía reiteró: “El Departamento de Policía de Arvada ve las acciones del Sr. Hurley como heroicas; Está claro que intervino en un tiroteo activo que se desarrolló rápidamente en una concurrida zona comercial en plena jornada, y que lo hizo sin dudarlo. Las acciones del Sr. Hurley ciertamente salvaron a otros de lesiones graves o la muerte”.

Continuaron: “Finalmente, está claro que el sospechoso es responsable de esta trágica secuencia de eventos. Para proteger la investigación, y de acuerdo con los protocolos CIRT y las reglas legales y éticas aplicables, Arvada PD no hará más comentarios sobre la investigación CIRT hasta después de que se haya completado”.

La policía también dio homenaje a Beesley.

“Está claro que el sospechoso albergaba una gran animosidad hacia el Departamento de Policía de Arvada. Gordon era un amigo, un hermano, un socio y parte de nosotros ”, dijo la policía en el video.

La familia de Hurley también emitió un comunicado, según Fox 31 que decía:

Nuestro amado hijo y hermano Johnny ya no existe. Lo amamos mucho. Puede él descansar en paz. Antes de que Johnny respondiera con claridad a una situación desesperada, ya era un ser humano maravilloso con un gran entusiasmo por la vida. Johnny tenía una mente inquisitiva, un espíritu independiente y principios sólidos, aunque no estaba en deuda con una sola causa o creencia. Gritó injusticia cuando la vio. Llevó alegría a muchas personas y buscó lo bueno en los demás. Seguir adelante sin Johnny se siente imposible. Estamos muy orgullosos de el. Estamos profundamente conmovidos por la efusión de amor de la comunidad y estamos agradecidos por el apoyo del Departamento de Policía de Arvada y sus socios. Todavía no tenemos toda la información sobre lo que le sucedió a Johnny y esperamos conocer el resultado de una investigación exhaustiva e independiente. Como familia, pedimos que no haya especulaciones en los medios mientras se determinan los hechos”.

