Ronald Logan: dueño de la granja donde encontraron dos niñas asesinadas en Indiana

Ronald Logan es un agricultor ahora fallecido que era dueño de la tierra donde dos niñas llamadas Abigail Williams y Liberty German fueron asesinadas cerca de Delphi, Indiana, y una orden de allanamiento revela nuevos detalles sobre el crimen.

La existencia de la orden fue revelada por primera vez por los presentadores del podcast Murder Sheet, Anya Cain y Kevin Greenlee.

“No estoy necesariamente convencido de que Ron Logan estuviera involucrado en esto. Algunas de las pruebas circunstanciales en su contra son intrigantes y absolutamente deberían analizarse”, dijo Cain a Inside Edition.

A lo largo de los años, han surgido otros nombres en relación con los homicidios. Logan, quien murió el 24 de enero de 2022, nunca fue arrestado ni acusado de los asesinatos.

Las dos niñas habían salido a caminar por un viejo puente ferroviario a lo largo del sendero Monon High Bridge cerca de Delphi, Indiana, el 13 de febrero de 2017, cuando fueron asesinadas. Las autoridades publicaron previamente un breve video y audio de un hombre que encontraron en el camino, pero el asesino nunca ha sido identificado. Logan había sido dueño de la propiedad donde se encontraron los cuerpos de las niñas durante 50 años, según Fox59.

Esto es lo que necesita saber:

1. La orden buscaba registrar la granja de Logan, diciendo que los cuerpos de las niñas fueron “movidos y organizados”

WISH-TV confirmó la autenticidad de la orden de registro del 17 de marzo de 2017, que se presentó poco más de un mes después de que se descubrieran los cuerpos de las niñas.

Dice que los cuerpos fueron “movidos y organizados” y que “las víctimas perdieron una gran cantidad de sangre en la escena del crimen. Debido a la naturaleza de las heridas de la víctima, es casi seguro que el perpetrador del crimen habría manchado de sangre su persona/ropa”.

Según WISH-TV, citando la orden de allanamiento, faltaban dos prendas de una de las niñas en la escena, lo que llevó a las autoridades a creer que podrían haber sido tomadas como recuerdo.

La orden buscaba registrar la propiedad de Logan. Era dueño de la tierra donde se encontraron los cuerpos.

Según Fox59, la orden indicaba que los datos del teléfono celular de Logan mostraban que estaba en Delphi cerca de la escena del crimen esa tarde y probablemente estaba afuera y “en las proximidades” de la escena.

2. La orden dice que la coartada de Logan no se sostuvo

Play

Ron Logan Interview | Delphi Murder Investigation As a newly released search warrant reveals new information into Ron Logan, a look back at WTHR's interview with him in 2017. 2017-02-17T04:15:27Z

Según la orden, Logan dijo que tenía una coartada: lo llevaron a una tienda de acuarios de Lafayette el 13 de febrero, cuando las niñas desaparecieron.

Pero los agentes escribieron que “se descubrió que estas declaraciones eran objetivamente falsas e intencionalmente diseñadas para engañar (a los agentes de la ley)”.

Le pidió a un primo que contara esa historia falsa antes de que se descubrieran los cuerpos, dice la orden, según WISH-TV, que lo cita diciendo: “Creo que hay una causa probable para creer que Ronald Logan ha cometido el crimen de asesinato y La evidencia de eso se puede encontrar en la propiedad de Ronald Logan.

Según Fox59, Logan “le pidió al miembro de la familia que dijera que habían regresado a casa entre las 5:00 p.m. y 5:30 p.m.” pero un recibo mostró que salió a las 5:21 p. m., a unos 30 minutos de su casa.

WISH-TV informó que la estación entrevistó a Logan sobre la coartada antes de su muerte. Él dijo:

El lunes por la tarde, estaba en Lafayette Aquarium World buscando peces tropicales para mi acuario, así que cuando llegué a casa, uno de los vecinos me pidió permiso para volver aquí y buscar a las niñas desaparecidas y esa es la primera vez que escucho algo al respecto. Entonces, jugué con mis peces tropicales durante todo el tiempo que duró la búsqueda el lunes por la noche, pero luego no los encontraron alrededor del martes hasta el mediodía o la 1 o lo que sea.

3. La voz de Logan no era ‘inconsistente con la de la persona en el video’, dice la orden judicial

Play

LISTEN: Police release audio of Delphi, Ind. murder suspect Indiana police have released additional audio of a person they suspect murdered two teen girls in Delphi, Ind. Full story: abc7.ws/2Xz6kko 2019-04-22T16:53:10Z

Abby y Libby fueron asesinadas después de hacer una caminata cerca de un viejo puente en febrero de 2017. Fueron descubiertas cerca de Monon High Bridge Trail, informó Fox59, que es parte de Delphi Historic Trails.

Las autoridades publicaron dos bocetos de la escena del crimen de un posible sospechoso, uno en el que parece mucho más joven que el otro. También publicaron un video de Snapchat del teléfono de Libby de un hombre que caminaba por un puente hacia las niñas antes de que las mataran. Libby también capturó el audio de su voz diciendo: “Cuesta abajo”, según WRTV. Las autoridades no han revelado cómo murieron exactamente. En los años intermedios, las personas han sido investigadas como sospechosas sin resultado alguno.

Antes de morir, Logan fue acusado de una violación de libertad condicional por “conducir con una licencia suspendida” y un agente del FBI declaró en la orden que la voz de Logan “no es inconsistente con la de la persona en el video”, dice el artículo de WISH-TV. .

El video completo nunca ha sido lanzado al público. La orden dice que dura 43 segundos.

Las niñas fueron seguidas por el sospechoso en Monon High Bridge Trail en Delphi, según la orden judicial.

“Simplemente no puedes creer que esta cosa terrible que le sucedió a la comunidad y a las familias realmente sucedió aquí en mi propiedad, en mi patio trasero”, dijo Logan a Inside Edition en 2017. El programa le pidió que repitiera las infames líneas, “cuesta abajo. ”

4. Logan, quien murió de COVID-19, fue acusado de ser violento con las mujeres, según los informes

Play

New Details Emerge in Unsolved Delphi Murder Case There’s a new twist in the hunt for the killer of Indiana teenagers Abby Williams and Libby German, who were murdered in 2017. According to a newly revealed search warrant, the FBI says it had probable cause to search the home of Ron Logan. Logan owned the property where the bodies of the girls were… 2022-05-18T22:52:24Z

Según Inside Edition, Ron Logan murió de COVID-19.

Fox59 también obtuvo la orden de registro y escribió que dice que un agente del FBI creía que la constitución física de Logan “parecía ser consistente con la del hombre que se ve en el video”.

Las mujeres dijeron a las autoridades que Logan “había sido violento con ellas en el pasado” y creían que él era el sospechoso.

Poseía pistolas y cuchillos, informó la estación.

5. Anteriormente, las autoridades estaban investigando una cuenta de redes sociales falsa

Detectives with the Delphi Investigation Seek Information While investigating the murders of Abigail Williams and… Publicado por Indiana State Police-Lafayette District en Lunes, 6 de diciembre de 2021

Anteriormente, una cuenta de redes sociales de bagre estuvo bajo el escrutinio de las autoridades. Kegan Kline es el hombre acusado de estar detrás de la cuenta de bagre en las redes sociales anthony_shots, según una orden de allanamiento presentada en Indiana.

WISH-TV publicó la orden de allanamiento en una historia que identificó a Kline como el hombre que, según las autoridades, estaba detrás de la cuenta. Su nombre completo es Kegan Anthony Kline.

Esa noticia llega después de que los detectives que investigan los asesinatos de Delphi de Abigail Williams y Liberty German, quienes fueron asesinados en Indiana, pidieran al público información sobre el perfil en línea llamado anthony_shots.

En una publicación de Facebook y un video de YouTube publicado el 6 de diciembre de 2021, la Policía Estatal de Indiana – Distrito de Lafayette publicó información sobre el perfil. Están buscando información de cualquier persona que haya tenido contacto con anthony_shots; una cuenta de Instagram todavía está activa con ese nombre. No nombraron al hombre detrás de la cuenta.

La policía dice que la página era un bagre elaborado que usaba un perfil falso con la imagen de una modelo para contactar a mujeres jóvenes “para solicitar imágenes de desnudos”.

La policía no ha acusado a Kegan Kline de estar involucrado en los asesinatos de Delphi.

En una publicación de Facebook del 6 de diciembre de 2021, la policía de Indiana que investiga el caso de asesinato de Delphi inactivo durante mucho tiempo reveló que están investigando el perfil de anthony_shots. Esto provocó una ronda de ferviente discusión en línea sobre el caso porque las autoridades rara vez han buscado información sobre el caso recientemente.

“A los investigadores les gustaría que cualquier persona que se haya comunicado, conocido o intentado conocer el perfil de anthony_shots se comunique con la policía utilizando el correo electrónico/número de teléfono de información: abbyandlibbytip@cacoshrf.com o 765-822-3535. Proporcione toda la información que pueda”, escribió la policía en Facebook.

“Por ejemplo, cuándo se comunicó con anthony_shots, cómo se comunicó con el perfil, qué aplicaciones de redes sociales usó la cuenta y si anthony_shots intentó reunirse con usted u obtener su dirección. Si ha guardado imágenes o conversaciones con el perfil de anthony_shots, adjúntelas a su correo electrónico”.

Los registros judiciales muestran que Kline fue acusado de una serie de delitos graves en un caso aún pendiente en Indiana en agosto de 2020. Hay una audiencia en el caso el 16 de diciembre de 2021. A partir del 18 de noviembre de 2021, figuraba bajo custodia. en los registros judiciales.

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: Kaitlin Armstrong: acusada de asesinar a la ciclista Anna Moriah Wilson