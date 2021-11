Ron Williamson: estuvo 11 años en la cárcel por un crimen que no cometió

Ron Williamson y Dennis Fritz fueron arrestados en 1987 por la violación, sodomía y estrangulamiento de Debbie Carter, de 21 años, en 1982, en un crimen que conmocionó a la pequeña ciudad de Oklahoma, Ada, donde había ocurrido. Su historia fue finalmente adaptada a un bestseller de no ficción por John Grisham, que desde entonces se ha convertido en The Innocent Man, una serie documental de seis partes en Netflix.

Lo que siguió al arresto de Williamson y Fritz fue un misterio que se prolongó durante décadas. Williamson y Fritz mantuvieron vehementemente su inocencia. Después de más de una década de apelaciones, Williamson y Fritz fueron finalmente exonerados y absueltos de cualquier delito después de que se descubriera que la evidencia de ADN anulaba cualquier posibilidad de que estuvieran en la escena del crimen. Posteriormente, Glen Gore fue arrestado y acusado de la violación y asesinato de Carter. Fue condenado a cadena perpetua.

Carter fue violada, sodomizada con una botella de salsa de tomate y estrangulada hasta la muerte en su apartamento en 1982. Williamson era un jugador de béisbol sin éxito que vivía en casa con sus padres en el momento de su asesinato.

Esto es lo que necesita saber:

1. Williamson era un nativo de Oklahoma conocido por sus fallidas aspiraciones en el béisbol antes del asesinato de Debbie Carter





Según el libro de Grisham, Williamson nació el 3 de febrero de 1953. Era el hijo menor de Juanita y Roy Williamson, con dos hermanas mayores llamadas Renee y Annette. Roy era una vendedora de puerta a puerta y Juanita trabajaba para el hospital local.

Antes del caso de asesinato que definiría y consumiría su vida, Williamson era ampliamente conocido por su breve pero impactante carrera en el béisbol. Williamson tenía grandes aspiraciones de una carrera en la Major League Baseball. Esas aspiraciones se lograron inicialmente y luego se desvanecieron. Williamson fue reclutado en la segunda ronda del draft de la MLB en 1971 para los Oakland Athletics como el jugador número 41 de más de 800, pero una serie de giros fatídicos hicieron que nunca saliera de las ligas menores.

Williamson se mudó de regreso a Ada después de su fallida carrera en el béisbol y comenzó a mostrar cada vez más signos de alcoholismo y depresión. Su diagnóstico de trastorno bipolar no se reconocería por completo durante décadas.

Williamson estuvo brevemente casado entre 1973 y 1976 con su novia, Patty O’Brien. Nunca se volvió a casar y nunca tuvo hijos.

2. Williamson fue arrestado en 1987 y acusado de la violación y el asesinato de Carter, pero mantuvo su inocencia durante varias décadas

Williamson estaba cumpliendo condena en la cárcel en el momento del asesinato de Carter. Grisham escribe que Robert Gene Deatherage, compartía celda con Williamson en ese momento. Poco se sabe acerca de por qué sucedió esto, pero después de dejar su celda compartida con Williamson, Deatherage le sugirió a Gary Rogers, el investigador principal del caso, que consideraran a Williamson como el principal sospechoso.

En mayo de 1987, Dennis Fritz, de 37 años, y Ronald Keith Williamson, de 34 años, fueron arrestados y acusados ​​de asesinato en primer grado, violación en primer grado y violación con instrumentos, según un artículo archivado de The Daily Oklahoman. El cargo se retrasó cinco años debido a un análisis incorrecto de las huellas dactilares en la escena, según The Innocence Project.

Fritz y Williamson negaron haber estado nunca en el apartamento de Carter, o incluso conocerla. En julio de 1987, tanto Fritz como Williamson buscaron que se desestimaran los cargos de violación en su contra. Sin embargo, en ese momento, la Oficina de Investigaciones del Estado de Oklahoma dijo que “los cabellos encontrados en la casa de la víctima y en el cuerpo se podían relacionar con los de Fritz y Williamson”.

Durante su juicio, The New York Times señaló que Williamson no había estado tomando su prescripción psiquiátrica durante meses y que tuvo varios arrebatos de ira en los que gritó a los testigos de la acusación. Un artículo archivado de The Oklahoman en 1988 incluso señala que Williamson le gritó a Fritz y lo llamó soplón en un momento.

Williamson fue enviado al corredor de la muerte. Fritz recibió cadena perpetua.

3. Williamson fue exonerado en 1999 y murió en 2004 de cirrosis hepática

Después de cumplir 11 años de su sentencia de cadena perpetua, Williamson y Fritz fueron liberados y exonerados de cualquier delito en el asesinato de Carter en abril de 1999.

Para The Daily Oklahoman en 1999, tanto Fritz como Williamson compartieron cómo se sentían acerca de su nueva libertad. Fritz sugirió que podría dedicarse a ser abogado después de pasar tanto tiempo trabajando en su propio caso. Williamson dijo que no estaba amargado por lo que había sucedido.

Poco después, Williamson y Fritz demandaron al fiscal de distrito del condado de Pontotoc y llegaron a un acuerdo por una cantidad no revelada.

Sin embargo, Williamson no pasó mucho tiempo como hombre libre: en 2004 Williamson murió de cirrosis hepática y pasó sus últimos días en un hogar de ancianos en Oklahoma. Tenía 51 años.

4. La muerte de Williamson fue la inspiración original del libro de John Grisham





En un discurso en la Facultad de Derecho de la Universidad de Virginia en 2013, Grisham compartió que se interesó por primera vez en lo que se convertiría en el tema del único libro de no ficción que escribiría después de hojear la sección de obituarios del New York Times y encontrar el obituario de Williamson.

Grisham señaló cuán excepcionalmente interesante era el primer párrafo del obituario de Williamson: “Ronald Keith Williamson, quien dejó su pequeña ciudad en Oklahoma como una estrella de béisbol de la escuela secundaria con la esperanza de una carrera en la MLB, pero luego fue enviado al corredor de la muerte y estuvo a cinco días de ser ejecutado por un asesinato que no cometió, murió el sábado en un asilo de ancianos cerca de Tulsa. Tenía 51 años”.

Grisham dijo: “Leí todo el obituario y, cuando terminé, supe de inmediato que tenía los ingredientes de una historia grande”. A continuación, Grisham llamó a la hermana de Williamson y cerró un “trato” para escribir la historia de Williamson. Williamson era, en esencia, el “The Innocent Man” original, explicó Grisham.

5. Fritz y Williamson hablaron con la madre de Carter, Peggy Sanders, después de su liberación de la prisión





En mayo de 2008, poco menos de una década después de que Fritz y Williamson fueran exonerados, Peggy Sanders se reunió con la familia Williamson (el mismo Williamson estaba muerto en ese momento), Grisham y el propio Fritz, en una gala benéfica de The Innocent Project.

The New York Times escribió un artículo sobre un momento de la gala en el que Fritz, sorprendentemente, le pidió a Sanders que bailara y ella aceptó. Sanders le dijo a The New York Times que los había perdonado a ambos desde hacía mucho tiempo: “Tenía que hacerlo por mi hija. Ellos también se habían convertido en víctimas de esto. La gente todavía cree que son culpables. Estaba en un funeral y una mujer se me acercó y me dijo: ‘Sé que ellos dos lo hicieron’. Yo dije: ‘No, no lo hicieron'”.

Aunque el propio Williamson había muerto cuatro años antes, Sanders le dijo a The New York Times que Williamson la había llamado al ser liberado. “Él dijo: ‘Soy Ron Williamson. No maté a su hija”, explicó Sanders. “Dije: ‘Lo sé, cariño'”.