Hombre atacó a unas personas en un restaurante de Nueva York: Roman Cambell

Roman Cambell es un exdirector de un sitio bancario suizo que es objeto de un video viral grabado durante un incidente en un restaurante de Koreatown en la ciudad de Nueva York.

De acuerdo con The New York Post, Cambell fue despedido de su trabajo en Credit Suisse luego de ser acusado de agredir a un mesero durante la “pelea extraña” en el restaurante. Puedes ver el video más adelante en este artículo.

La hija de la pareja involucrada hizo viral el video al publicarlo en su perfil de Instagram.

Esto es lo que necesitas saber:

Credit Suisse director Roman Cambell fired over violent Koreatown outburst #CreditSuisse https://t.co/JkPAvlI2Ws pic.twitter.com/rV2a2vsChw

La hija de la pareja compartió el video del incidente en su página de Instagram. Ella escribió:

Mis padres trabajan los 7 días de la semana y no han tomado vacaciones en 6 años. Cuando llegó la policía, simplemente hablaron con el tipo y se fueron. La frente de nuestro mesero estaba sangrando después de que el tipo le golpeó la cabeza. Él agarró el teléfono de mi madre para romperlo y no fue acusado por nada. EDITAR: El mesero que fue agredido no es asiático. Él es hispano.