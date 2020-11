Llegó al Rockefeller Center el tradicional árbol de navidad [IMÁGENES]

En un 2020 tan complicado para muchas personas en el mundo, y siendo Estados Unidos, el país más golpeado por la pandemia del coronavirus, con más de 10 millones de contagios, el ya conocido y tradicional árbol de navidad que engalana el Rockefeller Center, arribó en el sábado de hoy 14 de noviembre, a la ciudad de Nueva York, para contagiar de esperanza y resiliencia a sus habitantes, a tan solo pocas semanas de que comience el último año del mes, y llegan las festividades decembrinas.

El abeto canadiense de 11 toneladas y casi 23 metros de alto llegó hoy luego de ser transportado hasta la gran manzana en un tráiler de 35 metros de largo, desde la localidad de Oneonta, en la zona central del estado de Nueva York y fue es escoltado por las calles de Manhattan, por una decena de vehículos policiales oficiales.

A 75-foot Christmas tree arrived at New York City's Rockefeller Center on Saturday.

The tree will be decorated over the coming weeks and its lights will be illuminated at a ceremony on December 2 pic.twitter.com/oDsk06gyDK

— Bloomberg Quicktake (@Quicktake) November 15, 2020