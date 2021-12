Tres adolescentes roban a punta de pistola en una sala de juegos en Houston

Cinco adolescentes fueron arrestados después de que la policía afirmara que robaron una sala de juegos en Boone Road en Houston el 20 de diciembre de 2021. Luego huyeron de los oficiales. Los sospechosos fueron detenidos después de que los agentes usaran una maniobra para detener la camioneta que conducían, dijo la policía. La camioneta se estrelló en el área de 900 Echo Lane y todos los sospechosos fueron arrestados sin incidentes.

La policía dijo que el robo ocurrió alrededor de la 1:30 AM en Café L’Amour y la persecución que siguió terminó justo después de la 1:50 AM. Los sospechosos incluyen a cuatro chicas adolescentes, la más joven de 14, y un hombre de 19 años. Las adolescentes no han sido identificadas debido a su edad y el nombre del joven de 19 años aún no ha sido revelado. La policía no ha dicho qué cargos enfrentarán los cinco adolescentes.

Nadie resultó herido ni baleado en el lugar y los adolescentes tampoco resultaron heridos al final de la persecución, dijo la policía. Heavy se ha comunicado con el Departamento de Policía de Houston para obtener información adicional sobre el incidente, incluidos los cargos que se han presentado.

3 chicas adolescentes entraron en la sala de juegos, dispararon un tiro al aire y agarraron a los clientes a punta de pistola, robándoles, antes de huir, dice la policía

El teniente de la policía de Houston, Emanuel Pavel, dijo en el lugar: “Aproximadamente a la 1:32 AM, los agentes fueron llamados a un robo en la dirección 7238 Boone Road. Es un café, Café L’Amour, que es una sala de juegos”. Pavel dijo que la investigación preliminar reveló que los sospechosos robaron a los clientes y empleados de la empresa.

“Entraron en la sala de juegos, dispararon una ronda al aire y empezaron a exigir dinero en efectivo a la gente que estaba dentro”, dijo Pavel. “Robaron a todos los que estaban adentro y se fueron. Los oficiales pudieron recuperar una pistola y también un montón de dinero en efectivo”.

Pavel agregó: “Todavía estamos investigando. Todavía estamos tratando de determinar exactamente qué ocurrió. Los oficiales en la escena están mirando imágenes de la cámara”. Dijo que los investigadores de la división de robos del departamento también estarían en la escena.

Pavel dijo que el sospechoso de 19 años conducía la camioneta, cuatro mujeres menores de edad estaban dentro de la camioneta y tres de ellas ingresaron al negocio durante el robo.

Después del atraco, los tres adolescentes se subieron a una camioneta, que huyó de los oficiales que llegaban





Pavel dijo que cuando llegaron los oficiales vieron a tres sospechosas saliendo de Café L’Amour y corriendo hacia un vehículo, una camioneta GMC blanca. Los agentes que vieron a las adolescentes salir del café “intentaron detener el tráfico y se produjo una persecución”, dijo Pavel.

“La persecución comenzó alrededor de la 1:39 AM y terminó alrededor de la 1:53 AM, es decir, unos 14 minutos”, dijo Pavel. “Los oficiales pudieron usar una maniobra del PIT, que es una técnica que se utiliza para detener un vehículo que está huyendo. Pudieron detener a todos los sospechosos. Había cinco sospechosos: cuatro mujeres y un hombre. Todos son adolescentes, menos el conductor, que tenía 19 años y se le considera un adulto”.

Una maniobra PIT, o Técnica de Inmovilización de Precisión, “es una técnica utilizada por el personal policial para forzar a un vehículo que huye a girar bruscamente 180 grados, provocando que el vehículo se detenga”, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Los oficiales están entrenados para usar la parte delantera de su vehículo de patrulla para golpear la parte trasera del vehículo de un sospechoso y hacer que gire.