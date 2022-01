Robin Baucom: gerente de Cracker Barrel asesinada a tiros durante un robo [VIDEO]

Robin Baucum era la gerente de un restaurante Cracker Barrel en el condado de Harris, Texas, quien fue asesinado a tiros durante un intento de robo. La policía está buscando a su asesino. Baucom fue identificada como la víctima del tiroteo por su familia, informa ABC 13 News. Baucom, de Tomball, tenía 59 años. Se dirigía al trabajo cuando ocurrió el intento de robo y tiroteo, según su familia y la Oficina del Sheriff del Condado de Harris.

El tiroteo ocurrió el sábado 15 de enero de 2022, alrededor de las 6:15 a. m., dijeron las autoridades. Baucom trabajó en Cracker Barrel ubicado en North Freeway durante más de 30 años, incluidos muchos años como su gerente. Le sobreviven su esposo, tres hijos y tres nietos y sus empleados y clientes habituales la querían, dice su familia. La hermana de Baucom, Gail Starrett, escribió en Facebook: “Con el corazón completamente destrozado, les digo que mi hermana no lo logró. Querido Señor, por favor dime a dónde vamos desde aquí???”

“Esta mañana, un sospechoso intentó robar un negocio en 14765 North Fwy y en el proceso le disparó a una persona en el lugar”, dijo el alguacil del condado de Harris, Ed González, en Twitter. “Angustioso. Parece que el sospechoso se acercó a una mujer cuando llegó al trabajo e intentó robarle el bolso. La gerente abrió la puerta para ayudar y dejó entrar a su empleada. Luego, el sospechoso le disparó al gerente”. El gerente, identificado como Baucom, murió más tarde en un hospital local, dijo el alguacil.

González agregó: “Nuestro más sentido pésame para su familia. Es triste pensar que estas víctimas simplemente estaban comenzando su día, trabajando. Los sospechosos están armados y son peligrosos. Ayúdenos a resolver este crimen y evite que los sospechosos lastimen o maten a otras personas. … Se insta a cualquier persona con información a llamar al @HCSOTexas Unidad de Homicidios 713-274-9100 o CrimeStoppers 713-222-8477”.

Baucom recibió un disparo en el torso mientras intentaba ayudar a su empleado a escapar del intento de robo, dice la oficina del alguacil





Cracker Barrel manager fatally shot during robbery attempt Deputies and Cracker Barrel say the woman was shot while trying to protect an employee who had just arrived to work and was waiting to be let in. 2022-01-16T01:47:27Z

El ayudante del alguacil del condado de Harris, Eddie Hazel, dijo el sábado en la escena del tiroteo mortal: “Esta mañana, aproximadamente a las 6:15 a. m., la oficina del alguacil del Precinto 4 respondió a un tiroteo aquí en Cracker Barrel en la cuadra 14700 de North Freeway. Cuando llegaron se enteraron de que la gerente, una mujer, había recibido un disparo, en lo que aparentemente fue un intento de robo. La información preliminar es que la tienda estaba cerrada y cuando llegan los empleados tocan el timbre. Entonces, un empleado había llegado y estaba tocando el timbre para que lo dejaran entrar y un sospechoso pareció detenerse en lo que parece ser un modelo nuevo Dodger Charger gris metálico, aproximadamente un modelo 2018 o más nuevo, en bastante buen estado”.

Hazel, una investigadora de la oficina del alguacil asignada a su Unidad de Delitos Violentos, agregó: “Un hombre salió del lado del pasajero y se acercó y preguntó: ‘¿Están abiertos?’. Mientras ella intentaba entrar por la puerta, él se abrió camino a la fuerza para abrir la puerta, estaba tratando de tomar su bolso, el gerente estaba tratando de empujar la puerta y le disparó una ronda al gerente y luego todos huyeron”. Baucom recibió un disparo en el torso y fue llevada a un hospital local, donde fue operada y luego murió.

El restaurante estaba programado para abrir a las 7:00 a.m. del sábado. Hazel dijo que parecía haber al menos dos personas en el vehículo utilizado en el incidente, incluido el conductor y el pasajero que le disparó a Baucom. Nadie más en Cracker Barrel resultó herido durante el incidente. Cracker Barrel emitió un comunicado a Heavy on Houston diciendo: “Podemos confirmar que hubo un tiroteo criminal en nuestra tienda de Houston en North Freeway antes de abrir esta mañana, lo que resultó en que la gerente asociada de nuestra tienda sufriera lesiones fatales mientras protegía a otros empleados de daños. . Todo Cracker Barrel se enfoca únicamente en apoyar a la familia de nuestra gerente, a sus compañeros de trabajo y a la policía local mientras lidiamos con esta tragedia y duelo”.

La policía publicó fotos de vigilancia del presunto asesino de Baucom y su vehículo, ya que Baucom ha sido aclamado como un héroe

Hazel dijo que los oficiales continúan investigando y piden que cualquier persona con información sobre el sospechoso o el vehículo utilizado en el intento de robo y tiroteo llame a la Unidad de Delitos Violentos de la Oficina del Sheriff del Condado de Harris al 346-286-3168. Los testigos u otras personas con información también pueden llamar a la unidad de homicidios de la oficina del alguacil al 713-274-9100 o CrimeStoppers al 713-222-8477, donde se pueden dar pistas de forma anónima, según las autoridades. La oficina del alguacil publicó una foto del sospechoso y del vehículo tomada del video de vigilancia en Cracker Barrel. Las fotos se pueden ver arriba.

La hermana de Baucom, Gail Starrett, le dijo a KPRC: “Ella es nuestra heroína y esperamos que sea recordada como una heroína porque perdió la vida tratando de proteger a sus empleados y a Cracker Barrel. Siempre se ocupaba de los negocios dondequiera que se la necesitara”. Starrett, escribió en Facebook: “Mi pobre hermanita tratando de proteger a su empleada. Nuestro héroe.”

Los empleados de Cracker Barrel realizaron una vigilia con velas en el restaurante el domingo por la noche, dijo la hermana de Baucom en Facebook. Tina Baucom, la hija de Robin, le dijo a KPRC en la vigilia: “Ves lo mal que esto ha afectado a todos. Si tiene alguna información, si tiene alguna pista, por favor acérquese. Necesitamos encontrar a este tipo. Necesitamos encontrar a este tipo antes de que le pase a alguien más.

Tina Baucom le dijo a ABC 13: “Hubiera hecho cualquier cosa en el mundo para proteger a sus empleados de cualquiera de nosotros. Cuando yo estaba comenzando el jardín de infantes, ella comenzó a trabajar medio tiempo en Cracker Barrel. Ella me compraba ropa para el regreso a clases. Se suponía que iba a ser un par de meses. Treinta y cuatro años después, un dolor de cabeza y aquí estamos”. Una cliente, Angelina Richmond, le dijo a la estación de noticias: “No importaba quién fueras, ella se aseguraba de que te cuidaran. Ella se destacó. No solo eso, recordó tu nombre.

Ronald V. Parrish escribió en Facebook: “Recibí un mensaje de texto esta noche de que uno de mis gerentes FAVORITOS en Cracker Barrel fue asesinado a tiros esta mañana en un intento de robo. La Sra. Robin Baucom era una mujer tan dulce y trabajadora. Nunca hubo un momento en mis visitas frecuentes que ella no me saludara con una sonrisa y me ubicara en mi sección favorita. Me decepciona saber que algún malvado cobarde le quitaría la vida a esta mujer. Mis oraciones están con su esposo, hijos y todo el personal del restaurante aquí en el norte de Houston que tuvo que presenciar un acto de violencia tan malvado y la pérdida de su jefe. Lamentablemente, ya no es seguro en ningún lugar…. Nunca se sabe…. Dios esté con todos nosotros”.

