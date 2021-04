¿Quién era Robert Lesslie, médico asesinado a tiros por exjugador de NFL?

El Dr. Robert Lesslie era un conocido y apreciado médico de Carolina del Sur y autor religioso que fue asesinado junto con su esposa, dos nietos y un trabajador por Phillip Adams, un ex back defensivo de la NFL, afirmaron los agentes de policía.

Adams, quien se suicidó después de los asesinatos, está acusado de dispararle a seis personas y matar a cinco de ellas, incluido el Dr. Lesslie y tres de sus familiares.

El sospechoso fue identificado por WSOC-TV, citando a funcionarios. El médico era prominente en su comunidad local y escribió sobre cómo fue testigo de momentos de fe en la sala de emergencias donde trabajaba.

“Nunca dejé mi fe en el estacionamiento o en casa. En la sala de emergencias, está lidiando con enfermedades importantes y circunstancias que alteran la vida. Lidiar con ellos y poder ministrar a (los pacientes) cuando se puede es una cuestión de fe ”, dijo Lesslie una vez al Charlotte Observer.

El alguacil, hablando en una conferencia de prensa el 8 de abril de 2021, describió al Dr. Lesslie como un “pilar de la comunidad”, que fue útil para las fuerzas del orden a lo largo de los años.

Un artículo de 2008 sobre el médico en el Charlotte Observer decía: “El médico de Rock Hill, Robert Lesslie, ha atendido a miles de pacientes en el área del condado de York durante sus 25 años como médico. Lesslie ha pasado la mayor parte de su carrera cuidando a las personas en las salas de emergencia”. Cuando murió, tenía casi 40 años de experiencia en la práctica de la medicina.

Incluso había tratado al sheriff. La página de Facebook de Lesslie decía que “trabajaba en Riverview Medical. Ha estudiado en Erskine College. Fue a la escuela secundaria Dixie”. Su esposa Barbara también escribió que fue a Erskine College.

“Él conocía a todos y los trataba a todos con respeto”, dijo el alguacil, y agregó que el médico crió a su familia para que fueran iguales.

Las otras víctimas de la familia del médico fueron identificadas como la esposa del Dr. Lesslie, Barbara Lesslie, de 69 años, y sus nietos Adah Lesslie, de 9 años, y Noah Lesslie, de 5 años. Además, un hombre que trabajaba en la casa, James Lewis, fue asesinado, dijeron las autoridades.

“Lamentablemente, 5 personas han muerto como resultado del tiroteo. El Dr. Robert Lesslie y su esposa, Barbara Lesslie fueron encontrados en la casa y murieron como resultado de heridas de bala, así como sus 2 nietos. James Lewis de Gastonia, estaba trabajando en la casa y murió por heridas de bala”, dijo el Departamento del Sheriff del condado de York en un comunicado de prensa.

En una declaración publicada en la página de Facebook de Robert Lesslie, la familia escribió:

Inicialmente escribieron: “A las 4:45 pm, los agentes fueron enviados a una casa cerca de 4400 Marshall Rd. hacer referencia a un informe de un tiroteo que involucró a varias personas. Estamos buscando a un joven negro con una sudadera con capucha y pantalones de camuflaje. Esta es una investigación muy activa”.

Los primeros agentes llegaron al lugar ocho minutos después de recibir llamadas al 911 y comenzaron a ayudar a las dos primeras víctimas que encontraron. “Inmediatamente comenzamos a reunir un equipo para limpiar la casa”, dijo el alguacil del condado de York.

Encontraron al médico, su esposa y nietos en la parte trasera de la casa. También se descubrió una víctima viva. Las autoridades solicitaron un dron y una unidad canina para atender la emergencia. Pudieron identificar al sospechoso en este incidente.

