Río de Janeiro: Decenas de muertos por intensas lluvias – Imágenes fuertes

Al menos 78 personas murieron como consecuencia de las intensas lluvias en Petrópolis, región serrana cercana a Río de Janeiro, en Brasil. El presidente Jair Bolsonaro, quien se encuentra en Rusia en un viaje diplomático, adelantó que el Estado se ocupará de resarcir a las víctimas.

El número de muertos ha ido variando a lo largo del miércoles 16 de febrero. Las víctimas son halladas bajo el lodo arrastrado por las cataratas de agua provocadas por la lluvia. También se encontraron cuerpos tras los escombros de las casas derrumbadas.

🇧🇷|Al menos 80 muertos tras inundaciones y deslizamientos de tierra en Petrópolis, Brasil. pic.twitter.com/Vt2NmWat6W — Alerta News 🚨 (@Alerta_News_) February 16, 2022

En algunos portales de noticia se informó que las víctimas fatales por las fuertes lluvias de Petrópolis eran 38. Luego, la cifra aumentó a 44. Más tarde se confirmaron 78. Para este número se toma como referencia lo reportado por la agencia France 24, cuyos cronitas cubren el evento desde el lugar de los hechos.

El alcalde de Petrópolis, Rubens Bomtempo, indicó que no se descarta que en las próximas horas pueda incrementarse el número de muertos. Cabe señalar que los rescatistas continúan trabajando durante la noche del miércoles.

Las lluvias que azotaron Petrópolis

Tal como informó el servicio meteorológico de Brasil, en Petrópolis cayó en apenas unas horas más cantidad de agua que la que cayó en todo enero.

🇧🇷 | URGENTE: Petrópolis, en Río de Janeiro, fue totalmente castigada por fuertes lluvias.

pic.twitter.com/aX9VaS4CcT — Alerta News 24 (@AlertaNews24) February 16, 2022

“el agua salía a borbotones, el barro salía a borbotones, no pudimos hacer nada. Nuestra ciudad lamentablemente está acabada”, describió el panorama uno vecino afectado por la lluvia en diálogo con la agencia The Associated Press.

Petrópolis es una zona montañosa. El agua de lluvia acumulada cae con fuerza desde las alturas y produce deslaves que arrasan con las viviendas de los vecinos.

El gobernador de Río de Janeiro, Cláudio Castro, definió al panorama como “una situación casi de guerra”. Asimismo se comprometió a destinar los recursos del Estado que sean necesarios para rescatar a las personas y desenterrar los cadáveres que todavía siguen bajo el lodo.

Bolsonaro promete ayuda a las víctimas de Petrópolis

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, se encuentra en Rusia, país al que viajó a reunirse con el líder del Kremlin, Vladimir Putin.

– De Moscou tomei conhecimento sobre a tragédia que se abateu em Petrópolis/RJ. – Fiz várias ligações para os Ministros @rogeriosmarinho e Paulo Guedes para auxílio imediato às vítimas, bem como conversei com o @DefesaGovBr , General Braga Neto, que me acompanha na Rússia. — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) February 16, 2022

Desde allí monitoreó la situación, en diálogo permanente con el gobernador de Río de Janeiro.

“Dialogué con el gobernador y con mis ministros para delegar la tarea de ofrecer ayuda a las víctimas”, expresó Bolsonaro en una serie de tuits que publicó desde Moscú.

#BRASIL árbol de grandes dimensiones arrastrado por las fuertes corrientes en el puente Nogueira en la ciudad de #Petropolis, Río de Janeiro. pic.twitter.com/ihc3ibXrDT — Preppers Sin Fronteras (@PsF_Preppers) February 16, 2022

“Dios conforte a los familiares de las víctimas”, deseó el presidente.

Petrópolis, una de las ciudades más añejas de Brasil, combina residencias señoriales con construcciones precarias desarrolladas en las laderas de las montañas. La precariedad de las construcciones facilitó los deslaves y por ello el incremento de víctimas fatales.

La ciudad ha sido azotada por diversas tragedias de este tipo en los últimos años. Las obras para reforzar la seguridad han avanzado muy lentamente más allá del signo político del gobierno de turno.

