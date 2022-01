¿Quién es Rico Bosco y por qué ha sido suspendido? [VIDEO]

Rico Bosco es el seudónimo de un popular blogger de Barstool Sports que fue suspendido tras ser acusado de tirar una lata de High Noon en la oficina. El video capturó parte del enfrentamiento entre Bosco y “Big T”, otra personalidad de Barstool Sports.

Dave Portney es el fundador de Barstool Sports, un sitio de humor sarcástico sobre deportes y entretenimiento. Confirmó la suspensión en Twitter, refiriéndose a la cuenta de Twitter de Bosco y escribiendo: “El fallo de @Return_Of_RB está vigente.

1. Suspensión de 1 mes con vigencia inmediata

2. Terapia de manejo de la ira ordenada por la corte

3. Disculpa a Big T

4. Política de tolerancia “cero en el futuro”.

Portney señaló: “También estoy iniciando una investigación sobre cómo se filtraron imágenes internas de la liga antes de que yo las viera”.

I am also launching an investigation on how internal league footage was leaked before I saw it. https://t.co/OLS2Vw9IyQ — Dave Portnoy (@stoolpresidente) January 11, 2022

Esto es lo que necesita saber:

Según The Sun, el verdadero nombre de Rico Bosco es James Villani, y es “una personalidad popular de blogs en Barstool Sports”. En 2016, “El Presidente” (Portney) de Barstool Sports escribió:

Bueno, Rico ha sido un personaje recurrente en Barstool durante la mayor parte de los 2 años. Él es nuestro experto residente en juegos de azar. Se unió a Big Cat y a mí en nuestros podcasts de apuestas de fútbol americano universitario todas las semanas. Es un amante de la buena comida, las buenas películas y de ir a DJ’s en su auto. Tiene una legión de seguidores conocidos como Rico’s Riders que viven y mueren con cada una de sus selecciones.

Pero él estaba de vuelta. La página de blogs de Bosco en Barstool Sports dice: “Rico Bo$co: número 1 en llamadas de radio terrestre y satelital, coanfitrión de Barstool Pick Em, coanfitrión de Barstool Bench Mob, ha estado en las presidencias de Barstool 3. ‘Algunas cosas son más grandes que los deportes’”. Tiene seguidores en Twitter.

Portney también compartió este video en YouTube de parte del incidente de Bosco-Big T y escribió: “Mientras tanto, en la sede de Nueva York, todo está bien”.

El titular del video dice: “Rico Bosco suspendido inmediatamente de Barstool Sports después de chocar con Big T”.

“¿Qué pasó Gran T?” pregunta un hombre en el video, que contiene lenguaje gráfico.

“Este jodido psicópata arrojó una lata llena de High Noon aquí… la tiró tan fuerte. Podría haber tenido una lesión cerebral grave”, alegó Big T.





Bosco luego cargó contra él, levantando la voz. “Este te está pasando por la maldita cara”, dijo en el video, golpeando el escritorio.

En un video resumido de Barstool Sports del 11 de enero de 2022, la leyenda destacaba el incidente y decía: “Rico Bosco y Big T Go to War”.

Aproximadamente a los 15 minutos, los anfitriones discutieron lo que sucedió con Big T.

El presentador dijo: “No puedes hacer eso. Tienes que ser un adulto en la oficina”.

“No le dije una palabra hasta que me disparó”, dijo Big T, apareciendo en el resumen. “No hice nada malo.”

Agregó: “¿Sabía que iba a darse la vuelta como Randy Johnson y azotarme con una lata llena de High Noon? No. Es un comportamiento demente. Al igual que él no es como jaja gracioso loco. Es como si necesitara estar loco en una instalación. Como, ese no es un comportamiento aceptable en ninguna parte de la sociedad”.

Portney tuiteó un video diciendo: “Simplemente no podemos tenerlo”

Junto con su tweet anunciando el castigo de Bosco, Portney tuiteó una declaración en video. Portney tiene 2,7 millones de seguidores en su página de Twitter.

“Ok, muy rápido aquí… el incidente de Rico Bosco”, dijo Portney mientras se sentaba en un avión camino a Florida.

Dijo que era el comisionado, jurado, juez y verdugo, cuando se trata de lo que llamó el ataque a Big T. “Es algo serio; sí, podemos reírnos porque Rico es un psicópata, pero no podemos tener eso en la oficina. Simplemente no podemos tenerlo”, dijo Portney.

Gotta love @highnoonsunsips redefining how to go viral https://t.co/xWEJgMdeWo — Dave Portnoy (@stoolpresidente) January 11, 2022

Luego enumeró el “castigo”.

Bosco tiene prohibido todas las actividades deportivas de Bartsool durante la suspensión. “Ninguna parte en ninguno de ellos”, dijo Portney.

“Si vuelve a amenazar con cualquier violencia”, agitó la mano para indicar que Bosco estaría fuera. “No hay si, y, peros al respecto”.

Portney concluyó: “Esa es la decisión de la corte, y es definitiva… no puedo tenerla. No se puede ganar con eso. No puedo ganar con eso.

Portney también tuiteó esta versión satírica de la situación.

Leaked Footage of “the throw” pic.twitter.com/Sg0Xxsf6fV — Dave Portnoy (@stoolpresidente) January 11, 2022

En noviembre de 2021, Portney fue acusado de conducta sexual inapropiada, pero negó las acusaciones.

