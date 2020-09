Ricky Martin y Luis Fonsi se mojan sobre política: ¿Trump o Biden?

Hay algunos artistas que prefieren no dar su opinión sobre política por el miedo a perder seguidores si son contrarios a la ideología de sus fans.

No es el caso de los puertorriqueños Ricky Martin y Fonsi Nieto, que dieron su visión sobre las elecciones presidenciales en Estados Unidos del 3 de noviembre.

Los dos cantantes participaron el acto que organizó Joe Biden en Kissimmee, en Florida. Los dos son partidarios de votar al candidato republicano sobre todo para evitar la reelección de Donald Trump, de quien consideran que ha hecho una gestión nefasta del país tras el coronavirus.

El discurso de Ricky Martin

El “speech” de Ricky Martin fue cargado de dureza contra Donald Trump y de apoyo a Biden por sus compromisos con Puerto Rico:

Como explicábamos, la crisis del coronavirus fue una causa clara del rechazo hacia la candidatura de Trump por parte de Ricky Martin, en palabras que reporta El Intransigente América News:

“Por ocho meses, el presidente de Estados Unidos se ha negado a implementar un plan para terminar esta pandemia, la cual ha matado a 194,000 americanos, incluyendo a miles de hermanos y hermanas latinos”.

Sobre Puerto Rico concretamente, Martin arremetió contra la gestión que hizo el actual presidente de los Estados Unidos con el Huracán María y con el trato que da a los inmigrantes:

“Su incompetencia y crueldad ha tomado por sorpresa a muchos americanos, pero no para nuestra comunidad. Nosotros sabíamos cómo él era desde el principio (…) Después del huracán María, vimos cómo nos tiró papel toalla mientras le preguntaba a su gabinete si podía vender a Puerto Rico». «Vimos su crueldad cuando lanzó su campaña llamando a los inmigrantes violadores y criminales”,