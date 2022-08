Rick Kirkham: ¿qué es de la vida de uno de los personajes de Tiger King?

Rick Kirkham, quien aparece en la serie Tiger King de Netflix, fue el tema de un documental en 2020 de Investigation Discovery llamado The Truth Behind Joe Exotic: The Rick Kirkham Story.

Si se pregunta dónde está Kirkham hoy, vive en Noruega con su esposa, Kristin E Rosøy Kirkham.

Actualmente, Rick Kirkham vive en Bodo, Noruega, con Kristin E Rosøy Kirkham. Los dos se casaron en 2018, informó Screenrant. Según la página de Facebook de Kirkham, trabaja como reportero independiente para BODØ NU y es productor, director y director de fotografía para RealReels Productions and Consulting. Aquí hay una noticia escrita sobre Kirkham por Bodo Nu.

Kirkham a menudo comparte publicaciones en las redes sociales sobre su vida y aventuras con Kristin Kirkham. En 2018, compartió la foto que ven a continuación y escribió: “Kristin y yo hemos disfrutado de una agradable velada visitando a nuestra querida amiga Shirley Bottolfsen, después de regresar de visitar un Hogar de Niños de Lituania esta noche. ¡Shirley me presentó su NUEVO look navideño! Ahora en casa, viendo a mi nuevo amigo Adam Douglas y su especial de Navidad en NRK. Entrevisté a Adam la semana pasada aquí en Bodø. Linda tarde.”

En septiembre de 2017, compartió que él y Kristin se habían comprometido.

Dijo que se comprometieron en la cima de una montaña en Noruega. Respondió a una persona diciendo: “¡Soy el hombre más afortunado del mundo y nunca he sido más feliz!”.

En julio del 2018 compartió una publicación después de que regresaran de su luna de miel. Escribió: “12:00 del mediodía de un hermoso sábado en Bodø, Noruega. Una semana después de nuestra luna de miel en una playa griega (…) Soy el hombre más afortunado del mundo”.

Habla sobre sus hijos en Facebook

Kirkham a veces comparte historias divertidas sobre sus hijos en Facebook. Aquí, bromea sobre su hijo menor, Dusty, y escribe: “¡Mi hijo menor, Dusty, ahora tiene una cerveza que lleva su nombre!”.

Kirkham también habla con cariño sobre la hija de Kristin y se refiere a ella como su “hija extra”. En la publicación a continuación, escribió: “Todos los que me conocen aquí en Noruega SABEN de mi pasión por el pan Havrebrød. ¡PERO, sólo UN pan está por encima y ese es el hecho en casa de mi ‘hija extra’! ¡Tuve algunos hoy!”

También compartió esta feliz publicación a continuación sobre el pan casero de su hija, escribiendo en noviembre de 2019: “¡Me levanté temprano, alrededor de las 5 AM, para seguir impulsando mi edición de video de nuestro GRAN viaje a Nueva York hace un par de semanas! Edición agradable y tranquila esta mañana… con el pan casero de mi ‘hija extra’ y un poco de café es aún mejor”.

En julio de 2019, Kirkham compartió la triste noticia de cómo un conductor ebrio había golpeado el auto de su hijo. Afortunadamente, él no estaba dentro. Estaban tratando de obtener la identidad del conductor del video.