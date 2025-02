Pareja acusada de matar a la soldado hispana Katia Dueñas Aguilar

A casi un año después de la muerte de la soldado del ejército de los Estados Unidos, Katia Dueñas Aguilar de 23 años de edad, quien fue hallada sin vida cerca a una residencia ubicada afuera de la base de Fort Campbell, Kentucky, dos personas han sido acusada en relación con su muerte, según el medio Law And Crime.

Katia Dueñas Aguilar integrante de la 101 División Aerotransportada adscrita a la Brigada de Aviación de Combate fue apuñalada casi 70 veces hasta la muerte el 18 de mayo de 2024, según el Departamento de Policía de Clarksville, por lo cual, ahora una pareja de esposos ha sido acusada en relación con su muerte. Según informes encontraron a Katia Dueñas Aguilar muerta dentro de una residencia, y la autopsia determinó que ella fue asesinada a puñaladas, con aproximadamente 68 heridas en el cuello, la cabeza, el pecho y el hombro.

Se trata de un hombre identificado como Reynaldo Salinas Cruz, de 40 años de edad y Sofia Rodas, de 35 años, acusados de asesinar a la joven, luego de que un Gran Jurado del Condado de Montgomery acusara formalmente a la pareja. Ambos están acusados de asesinato en primer grado y manipulación de pruebas.

Además tanto Reynaldo Salinas Cruz como su esposa Sofia Rodas se encuentran bajo custodia federal y fueron extraditados a Clarksville el pasado viernes, por lo cual se encuentran detenido en la cárcel del condado de Montgomery.

“Este caso sigue siendo una investigación abierta y activa y ahora está a la espera de procesamiento. La progresión exitosa de este caso resalta la asociación fundamental entre las fuerzas del orden locales y las autoridades militares para abordar los delitos graves que afectan a los miembros del servicio y sus familias”, aseguró el oficial Scott Beaubien, según ClarksVilleNow.

En cuanto a la soldado Katia Dueñas Aguilar era miembro de la 101.ª División Aerotransportada, y en mayo la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos ofreció una recompensa por información sobre su caso.

“LULAC sigue apoyando a la familia de Katia Dueñas. Esta noticia es agridulce porque brinda cierta esperanza de justicia, pero no la trae de regreso. Confiamos en que la investigación ayudará a arrojar luz sobre el motivo de su asesinato. Además, lo que aprendamos de este caso puede ayudar a proteger a otros miembros del servicio de ser víctimas de un crimen”, dijo Roman Palomares, presidente nacional y presidente de la junta directiva de LULAC, en declaraciones citadas por The New York Post.

Por su parte, la la 101.ª dijo: “Seguiremos priorizando nuestro apoyo y recursos para la familia de la soldado de primera clase Dueñas Aguilar durante este momento difícil”.

Cualquier persona que tenga información o material de video adicional debe comunicarse con el detective Hofinga al 931-648-0656, ext. 5720. Para permanecer anónimo y ser elegible para una recompensa en efectivo, envíe una pista en línea en el sitio web de Crime Stoppers del condado de Clarksville-Montgomery o llame a la línea de pistas al 931-645-8477.

¿Quién era esta soldado?

Acusan al esposo y otra mujer por el asesinato de la soldado hispana Katia Dueñas Aguilar en Texas 👉 Acusan al esposo y otra mujer por el asesinato de la soldado hispana Katia Dueñas Aguilar en Texas: la apuñalaron casi 70 veces. 📺 No te pierdas el Noticiero Univision Edicion Digital de lunes a viernes a las 12pm/11C por Univision. Publicado por Noticiero Univision Edicion Digital en Lunes, 10 de febrero de 2025

Según El Diario de NY, Katia Dueñas Aguilar era originaria de Mesquite, Texas, un pueblo cercano a la ciudad de Dallas, según un comunicado del Ejército, señaló Military.com. Se alistó en el servicio como especialista en tecnología de la información en 2018 y completó su capacitación básica en 2019 en Fort Eisenhower, Georgia. Luego fue asignada a Fort Campbell en 2019.

Katia Dueñas Aguilar recibió varios premios, entre ellos dos Medallas de Logros del Ejército, la Medalla de Buena Conducta del Ejército, la Medalla del Servicio de Defensa Nacional, la Medalla del Servicio de la Guerra Global contra el Terrorismo y la Cinta de Servicio del Ejército.

LEER MÁS: Migrante prende fuego a mujer en el metro de Nueva York