Revelan el misterioso regalo que recibió el presidente Trump por parte de Putin

Esta semana revelaron el misterioso regalo que le había enviado el presidente ruso, Vladimir Putin, a el presidente Donald Trump el pasado mes de marzo. El Enviado Especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, fue quien le hizo llegar a Trump el reglo de Putin, pero no fue revelado públicamente. Wifkoff solo se limitó a describir el misterioso regalo como “un hermoso retrato” de un “reconocido artista ruso”. Mientras que Trump dio que se sintió “claramente conmovido”.

Hasta que el mismo artista ruso le ofreció una entrevista exclusiva a CNN. El artista responsable del misterioso retrato se llama Nikas Safronov, y abajo puedo ver la pintura.

La pintura, obsequiada al presidente estadounidense, muestra a Trump levantando el puño en el escenario tras el fallido intento de asesinato en su mitin en Butler, Pensilvania, en julio de 2024. Es obra de Nikas Safronov, uno de los artistas más famosos de Rusia, según confirmó el Kremlin a CNN.

“Para mí era importante mostrar la sangre, la cicatriz y su valentía durante el atentado. No se derrumbó ni sintió miedo, sino que levantó el brazo para demostrar que es uno con Estados Unidos y que devolverá lo que merece”, declaró el artista a CNN en Moscú.

Safronov no es ajeno al retrato de líderes mundiales, ya que ha pintado a docenas de figuras globales, como el difunto papa Francisco, el presidente de la India, Narendra Modi, y Kim Jong-un, de Corea del Norte.

Para su retrato de Trump, Safronov contó que recibió “la visita de algunas personas que querían que pintara a Trump tal como lo veo”. Y agregó: “Cuando comencé el retrato, me di cuenta de que esto podría acercar a nuestros países y decidí no cobrar nada porque sospechaba para qué servía esta pintura”.

Sin embargo, afirma que más tarde fue contactado por el propio Putin, quien le comentó que el favorecedor retrato de Trump representaba un paso importante para mejorar la relación entre Rusia y Estados Unidos.

El retrato que Putin le regaló a Trump es similar a una pintura que ahora se exhibe en el Gran Vestíbulo de la Casa Blanca, después de que un retrato oficial del expresidente Barack Obama fuera trasladado de allí. Abajo la puede ver.

