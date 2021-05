Reta Mays: Condenan a médica que inyectó y mató a siete veteranos de guerra

La exasistente de enfermería Reta Mays fue condenada este martes a cadena perpetua por matar a siete ancianos veteranos de guerra mediante la aplicación de inyecciones fatales de insulina, en un hospital de Clarksburg, West Virginia

La cadena televisiva WV Public detalla que Reta Mays, de 46 años y residente en Reyondsville, West Virginia, recibió siete cadenas perpetuas más 20 años durante una audiencia de sentencia.

Según informa CBS News, el juez federal que dictó sentencia, Thomas Kleeh, calificó a la acusada como “el monstruo que nadie ve venir”, luego de escuchar a los familiares de las víctimas, los abogados de la acusación y a la defensa de Mays.

"Justice" is how one of the victim's daughters described today, as former nursing aide Reta Mays was sentenced to seven consecutive life sentences, one for each of the veterans she admitted to killing at a VA facility in West Virginia. The day in court:https://t.co/BCEqo9KN3w — Natalie Brand (@NatalieABrand) May 12, 2021

Mays inyectó insulina innecesariamente a los veteranos, lo que provocó episodios repentinos de hipoglucemia que finalmente llevaron a las muertes en el Centro Médico Louis A. Johnson, informa WV Public.

CBS News añade que Mays admitió en julio siete cargos de asesinato en segundo grado, y un cargo de agresión con la intención de asesinar a veteranos

Según los fiscales del caso, más de 30 familiares de las víctimas se unieron a la audiencia en la sala del tribunal y otros se unieron a través de una videoconferencia organizada por el tribunal. Las familias de algunas víctimas ofrecieron declaraciones desgarradoras al tribunal, tanto en persona como a través de videos transmitidos durante la audiencia.

Reta Mays, 46, admitted to giving the veterans, aged 81 to 96, lethal doses of insulin, according to court records. She could receive seven life sentences plus an additional 20 years in prison. https://t.co/stKokBUZ5t — USA TODAY (@USATODAY) May 10, 2021

Las víctimas de Mays son los veteranos del ejército son Robert Lee Kozul, 89, Archie D. Edgell, 84, Felix Kirk McDermott, 82, y William Holloway, 96; el veterano de la Marina Robert Edge, 82; el veterano de la Fuerza Aérea George Nelson Shaw, 81; y el veterano del Ejército y la Fuerza Aérea Raymond Golden, de 88 años.

Melanie Proctor, la hija de Felix McDermott, dijo a CBS News: “Tenemos justicia; ella está donde debe estar”.

Mays se dirigió al tribunal y brindó una breve disculpa por los crímenes cometidos

Si bien no dio detalles sobre el móvil que la llevó a matar a los siete veteranos de guerra, Mays sí tomó la palabra ante el tribunal para brindar una breve disculpa por sus acciones.

“Sé que no hay palabras que pueda decir que alteren el dolor y la comodidad de las familias”, dijo Mays, según reporta CBS News.

Y completó: “No pido perdón porque no creo que pueda perdonar a nadie por hacer lo que hice”.

WV Public precisa que Mays trabajó en el Centro Médico Louis A. Johnson, entre 2015 y 2018, mientras que la médica cometió los siete asesinatos entre 2017 y el año en el que fue desvinculada.

Mays tiene antecedentes de problemas de salud mental y familiares de las víctimas

CBS News reporta que Mays tiene antecedentes de problemas de salud mental y este martes no ofreció ninguna explicación de por qué mató a los hombres.

Reta Mays was a nursing assistant at the Clarksburg VA, not a full nurse. She is an Army veteran and was hired by VA in June 2015 at a time when the Clarksburg VA did not require nursing assistants to have a certification or license. She was later fired. — Abbie Bennett (@AbbieRBennett) May 11, 2021

WV Public señala que Jay McCamic, abogado defensor de Mays, describió una larga historia de enfermedades mentales y traumas que sufrió durante su estadía en el ejército mientras servía en Irak en 2003 y 2004. CBS News detalla que Mays formó parte de la Guardia Nacional del Ejército en una posición no combatiente en tierras iraquíes.

Según McCamic, Mays sufría de un trastorno de estrés postraumático y un trauma sexual militar que ocurrió durante su tiempo de servicio.

