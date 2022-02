Colorado: Rescate de un perro atrapado en un auto en llamas – Video

Imágenes dramáticas registradas en Colorado dieron la vuelta al mundo. Se trató del rescate de un perro que había quedado atrapado en un auto en llamas. Las imágenes fueron registradas por la cámara corporal de Michael Gregorek, oficial de policía del Condado de Douglas.

Un policía del condado de Douglas (Colorado, Estados Unidos) logró rescatar a un perro atrapado dentro de un vehículo en llamas.https://t.co/22Pwb5KMmB — Telefe Rosario (@teleferosario) February 7, 2022

El agente recibió un llamado en el que se le indicaba que un automóvil ardía en llamas. El policía creyó que se trataba de un incidente ocurrido, acaso alguien había arrojado una bomba molotov sobre el vehículo.

Al llegar la escena descubrió algo impactante: un perro había quedado atrapado entre las llamas. No tuvo dudas: debía arriesgar su vida para salvar la vida de Hank, un hermoso labrador que estaba a punto de morir calcinado.

“Algo se activó en mi. Obviamente no era un crimen y tenía que salvar una vida”, reveló el agente al sitio de noticias Storyful. La maniobra de rescate no era sencilla. El fuego era una amenaza, no solo para el perro, que no podía esperar ni un segundo más, también para el oficial.

“Mi pensamiento en ese momento fue ‘él saldrá conmigo independientemente de lo que pueda estar pasando'”, agregó el héroe de esta historia.

El rescate de Hank

Mientras Michael elegía el modo de rescatar al perro, el propietario del animal estaba desbordado de nervios y angustia. Su tarea consistió, además, en brindar seguridad a ese ciudadano conmocionado ante la posibilidad de perder a su mascota.

Cabe señalar que el dueño del perro había intentado él mismo rescatar a Hank. No lo consiguió, pero logró algo fundamental: que el animal sacara la cabeza hacia el exterior.

El policía tuvo que romper la ventanilla trasera del automóvil con un perno retráctil. Las imágenes quedaron registradas por la cámara corporal del agente.

Rescate de infarto: oficial de Colorado salva a un perro a punto de morir incinerado dentro de un auto. Las imágenes hablan por sí solas.https://t.co/Qr79To1cXX — Telemundo Denver (@telemundodenver) February 5, 2022

Tras el rescate, Gregorek debió ser atendido por los médicos de un hospital cercano. Había inhalado monóxido de carbono. Tras estudios realizados a sus pulmones se comprobó que estaba en óptimas condiciones de salud.

Hank, el labrador, también recibió asistencia. Fue revisada por una mujer veterinaria, vecina de su propietario. Tampoco presentaba heridas de gravedad. El perro estaba asustado, por poco no había muerto calcinado entre las llamas.

La hipótesis de la policía

Tras el accidente, que por fortuna tuvo final feliz, la oficina del Sheriff del Condado de Douglas explicó cómo se habían suscitado los hechos.

Según informaron, el dueño de Hank lo había dejado allí, en el auto, mientras él hacía unos recados. Al parecer, no habría habido ninguna intencionalidad en el inicio del fuego.

El incendio habría sido provocado por una falla eléctrica del auto. Aparentemente, las llamas habrían comenzado debajo del tablero de velocidad.

El perro tuvo suerte: su propietario había decidido dejar una ventanilla abierta. “Solo entré y lo agarré. Como que su cuerpo ya había empezado a ponerse tenso, así que supe que estaba muy mal. Nada importaba en ese momento más que sacar a Hank del auto”, dijo el policía que rescató al animal.

