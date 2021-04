Rescatan dos niños hondureños a orillas del Rio Bravo [VIDEO]

Dos menores de nacionalidad hondureña fueron rescatados de las corrientosas aguas del Rio Bravo por parte de los Agentes de la Patrulla Fronteriza que vigila la zona limítrofe de los estados de Coahuila, México y Texas.

La patrulla fronteriza de EE.UU, en cabeza del Agente Austin Skero, informó que los agentes encargados de vigilar este sector limítrofe fueron notificados de la situación de peligro en que se encontraban los dos niños migrantes, por lo que de inmediato se trasladaron al lugar a bordo de un bote para iniciar las labores de rescate.

En un video presentado por esta entidad del estado, quedaron documentadas las desgarradoras imágenes de los infantes que después de luchar contra la corriente del Rio Bravo, lograron sujetarse de ramas y matorrales, desde donde los agentes de policía lograron salvarlos de morir ahogados.

“Nuestros agentes rescataron a estos dos niños hondureños mientras patrullaban el río. Los niños estaban buscando refugio de la rápida corriente contra una isla en río Grande. No importan las circunstancias que los llevaron allí solos, escenas como estas son desgarradoras”, escribieron en sus redes sociales, informó Tu Nota.

En las imágenes se puede observar la fuerza de la corriente del rio fronterizo, en donde afortunadamente para los niños, la misma, los llevó hasta esta maleza, que les sirvieron para sujetarse y refugiarse mientras eran avistados y rescatados por alguien. En la grabación se puede ver como pese a que los infantes están en la orilla del rio, el nivel del agua alcanza sus cinturas. Cabe anotar que este suceso habría ocurrido el pasado jueves 15 de abril, según el medio citado anteriormente.

Los pequeños se aferraban a la maleza muy cerca de la orilla para evitar ser arrastrados por la corriente. “No podría estar más orgulloso de nuestros agentes y del trabajo de salvamento que están haciendo todos los días”, dijeron los agentes.

Tan pronto como la patrulla los encontró, pidió a los niños mantener la calma mientras lograban acercar el bote hasta ellos. Seguidamente subieron a los dos niños si ninguna dificultad a la embarcación y los llevaron a un lugar a salvo, al parecer al Servicio de control de Inmigración y Aduanas de EE.UU (ICE), en donde posteriormente verificaran su estatus migratorio, y se tratara su posible asilo político.

“Los niños buscaban refugio de la rápida corriente”, afirma el jefe Skero, en declaraciones citadas por el medio Asere.

A continuación puede ver el video:

IMPRESIONANTE VIDEO:

La patrulla fronteriza rescata a dos niños hondureños de las aguas del río Bravo en el sector de Río, Texas. Vean lo fuerte de la corriente y donde estaban escondidos. Estas imágenes cada día se hacen mas comunes. Por suerte aún no ha habido una tragedia. pic.twitter.com/1ppccNGFQv — Pedro Ultreras (@pedroultreras) April 17, 2021

De la identidad y edad de estos menores hasta el momento no se ha suministrado ninguna información, pero se puede observar en las imágenes del video que son niños de aproximadamente entre 6 y 7 años. Lo que si establecieron las autoridades norteamericanas es que estos niños migrantes fueron abandonados por coyotes en este lugar para que siguieran su aventura solos, de acuerdo al Tiempo.

Hubo otro caso que involucra menores

De otro lado, un reporte de últimos días dio cuenta de cuatro migrantes hondureñas, dos de ellas menores edad, que fueron rescatadas de las aguas del Rio Bravo, cuando pretendían cumplir con el “Sueño Americano”.

Las imágenes que quedaron registradas en un video muestran como dos mujeres y dos niñas caen a las corrientosas aguas de este rio quedando al borde de la muerte, pero afortunadamente el grupo Beta del Instituto Nacional de Migración (INM), las rescató y las llevó a tierra en el municipio de Piedras Negras.

De este grupo de migrantes se pudo establecer que las mujeres adultas intentaban cruzar la frontera con sus dos hijas menores, pero al cruzar el rio Bravo en la noche del miércoles pasado, la fuerza de las aguas las arrastró, quedando varadas en una isleta en la parte media del afluente de donde fueron salvadas, informó Debate.

Luego del rescate las mujeres fueron sometidas a chequeos médicos por parte de la Cruz Roja, y luego fueron trasladadas a un Centro Hospitalario donde fueron canalizadas para restablecer su condición de salud, de acuerdo al medio Debate.

4 mujeres de nacionalidad hondureña 🇭🇳 (2 de ellas menores de edad) fueron rescatadas, en una isleta del #RíoBravo, por #GrupoBeta del @INAMI_mx #PiedrasNegras, Coahuila; en un aerobote las trasladaron a la orilla, donde paramédicos de @CruzRoja_MX las canalizaron a un hospital. pic.twitter.com/fRTTNhlNfu — INM (@INAMI_mx) April 15, 2021

La crisis migratoria

Es de señalar que en los Estados Unidos actualmente se está viendo enfrentado a una ola de migrantes principalmente centroamericanos que huyen de la pobreza y de la violencia de sus naciones, y que buscan en territorio estadounidense y en la administración de Joe Biden toda la ayuda y el apoyo que prometió en su campaña, el ahora jefe de estado.

De hecho, el ejecutivo estadounidense está siendo foco de críticas por el aumento de la llegada de inmigrantes indocumentados, muchos de ellos menores de edad solos, tras prometer un trato más humano.

Sin embargo, frente a todos estos reproches, en la primera rueda de prensa de su mandato el 25 de marzo, el presidente no se mostró arrepentido de haber revocado las políticas migratorias de su predecesor, Donald Trump, según EFE.

“Lo que está pasando ahorita en la frontera es que tenemos a miles de personas que durante los últimos dos años de la Administración de (Donald) Trump han estado esperando en México para poder entrar a EE.UU. y pedir asilo”, explicó a EFE Melissa López, directora ejecutiva de Servicios Diocesanos para Migrantes y Refugiados en El Paso. “Y ahora -siguió-, como tenemos un nuevo presidente, ellos lo ven como una oportunidad de poder entrar en Estados Unidos”.

Así mismo, el jefe de la Casa Blanca ha sido claro en afirmar que los datos de lo que algunos llaman crisis migratoria, no es una crisis. La Administración del ejecutivo se defiende al decir que, en la actualidad, Estados Unidos no está expulsando a menores no acompañados, a diferencia de su antecesor.

“Una crisis ocurre cuando una nación está dispuesta a arrancar a un niño de nueve años de las manos de sus padres y separar a esa familia para disuadir la migración en el futuro”, señaló Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional, en declaraciones citadas por NTN24.

Finalmente, es de tener en cuenta que con la flexibilización de la política migratoria de Joe Biden, casi 500 niños no acompañados cruzan cada día la frontera entre México y Estados Unidos, llegando a que solo en el mes de marzo se duplicara hasta 19.000 el número de menores no acompañados que reciben asistencia mientras son contactados con parientes en Estados Unidos, informó NTN24.

Hace algunas semanas un par de migrantes murieron ahogados en las aguas del Río Bravo, elementos de la Policía Fronteriza de Estados Unidos estuvieron presentes en el momento que sucedió la tragedia y no hicieron nada por tratar de salvarlos, aseguró Heraldo.

