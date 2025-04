Republicano obtuvo permiso parar entrar a la prisión de El Salvador: ¿Por qué no dejaron entrar al demócrata?

Mientras que al senador de Maryland Van Hollen le negaban la entrada a la mega prisión en El Salvador el miércoles, el legislador republicano Riley Moore tenía pocas horas de haber entrado a CECOT a visitar a los reos.

El martes 15 de abril, el republicano de Virginia Occidental, viajó desde Washington, D.C., a El Salvador para visitar la prisión construida bajo la administración Bukele y se tomó varias fotos. Dentro de la prisión CECOT, con un fondo de reclusos enjaulados, Moore se tomó una selfie mostrando su dedo pulgar hacia arriba. “Me voy ahora aún más decidido a apoyar los esfuerzos del presidente Trump para proteger nuestra patria”, escribió en sus redes sociales junto a la selfie.

I just toured the CECOT prison in El Salvador. This maximum security facility houses the country’s most brutal criminals, including murderers, rapists, pedophiles, and terrorists. Several inmates were extremely violent criminals recently deported from the U.S.

Por otro lado, el senador demócrata no corrió con la misma suerte. Hollen no logró entrar a la mega prisión el miércoles. Y este jueves, el senador fue detenido por guardias armados en un puesto de control militar y rechazado a menos de tres kilómetros de la infame prisión donde se encuentra recluido el hombre de Maryland, Kilmar Abrego García, que fue deportado injustamente de Estados Unidos.

We were just denied entry into CECOT — the notorious prison in El Salvador where Mr. Abrego Garcia is being illegally held.

We were there for one simple reason: to check on his well-being, which his family and lawyers have not been allowed to do. We won’t stop fighting. pic.twitter.com/yG2b7N6Nvn

— Senator Chris Van Hollen (@ChrisVanHollen) April 17, 2025