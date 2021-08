Renuncia de Cuomo: ¿Gobernador de NY admitió acoso sexual a mujeres?

Luego de meses de señalamientos y serias acusaciones de actos de acoso sexual y abuso con tocamientos atrevidos presentados por 11 mujeres empleadas de la Gobernación de Nueva York, el gobernador del estado, Andrew Cuomo, anunció el martes su renuncia al cargo.

Aunque inicialmente Cuomo había dado señales de no tener la intención de dejar la Gobernación, a pesar de que voces del público, líderes políticos e incluso el propio presidente Biden le pedían que renunciara, un reporte de la Fiscalía de Nueva York revelado la semana pasada, donde se concluyó que Cuomo si incurrió en actos de acoso y abuso, el líder demócrata anunció su renuncia.

Y mientras el Estado de Nueva York se prepara para que Cuomo se vaya en dos semanas, y asuma el cargo la actual vicegobernadora del Estado, Kathy Hochul, la primera mujer en tener ese rol, la gran pregunta que muchos se hacen es si Cuomo se fue admitiendo que incurrió en acoso a mujeres. La respuesta es no.

El demócrata, quien en medio del estallido inicial de la pandemia del COVID, fue elogiado por aparentemente manejar muy bien la crisis de salud pública del coronavirus, y a quien después le comenzaron a salir críticas por la muerte de adultos mayores en hogares de ancianos, la falta de ayuda a trabajadores escenciales, haber ignorado por completo a la comunidad indocumentada del Estado y hasta hacer un libro con fondos estatales auto-elogiándose por su rol en medio de la pandemia, insiste en su inocencia y niega ser un acosador de mujeres.

Así lo defendió una y otra vez en el “en vivo” que ofreció para anunciar su renuncia, donde aseguró que asumíá toda la responsabilidad por sus acciones, pero donde aclaraba que los comportamientos criticados por las 11 mujeres que lo señalaron nunca fueron hechos con malas intenciones, sino que son parte de su personalidad cercana y afectuosa.





“Creo que, dadas las circunstancias, la mejor manera en que puedo ayudar ahora es si me hago a un lado (…) Yo amo a Nueva York. Y los amo a ustedes. Y todo lo que he hecho ha sido motivado por ese amor, y nunca quisiera ser inútil de ninguna manera”, afirmó Cuomo al referirse a su renuncia, como lo reseñó el perióðico El Diario NY. “Sí, he besado y abrazado a muchas personas, incluyendo mujeres y hombres, pero no acosándolas, sino porque esa es mi forma de ser, como culturalmente lo aprendí de mis padres, mis antepasados”.





Y además de justificar su comportamiento con sus subalternas, el gobernador atacó los hallazgos de la Fiscalía de Nueva York y aseguró que está plagado de mentiras.

“El reporte es falso, y mis abogados han mostrado todos los defectos, errores y falsedades que tienen las acusaciones”, dijo Cuomo, reiterando que es una persona afectuosa y no un acosador. “(Hay diferencias entre) acosar a alguien sexualmente y en tener muestras de afecto como hago yo de manera natural, como lo he hecho toda mi vida”.

Cuomo envió además un mensaje a quienes lo acusan, y dijo que la percepción de sus actos puede ser un tema de diferencia de edades.





“Hay cambios generacionales y culturales que simplemente no apreció completamente y no debería haber excusas. A las 11 mujeres a las que ofendí con mis acciones de verdad, me disculpo profundamente”, dijo Cuomo, dándole su palabra a sus hijas mujeres y al pueblo neoyorquino que “nunca le he faltado el respeto intencionalmente a ninguna mujer”.