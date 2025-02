Redadas en Texas: Negocios vacíos por miedo a operativos de ICE

Tras todas las noticias, videos e información que han rondado por medio de las redes sociales en donde se han vuelto virales momentos en el que se realizan redadas por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en diferentes estados de Estados Unidos, son muchos los latinos que tienen miedo a ser deportados o encarcelados y por ello, los negocios de conveniencia se han visto afectados.

Es así como las nuevas y duras políticas de migración del presidente Donald Trump han generado que las ventas de negocios en su mayoría de origen latino, sean afectadas, pues la comunidad latina ha decidido no salir de sus casas por miedo a las redadas, lo cual no solo afecta los establecimientos, sino a sus empleados y quienes subsisten del comercio en la ciudad de Dallas en Texas.

De acuerdo con el medio The Texas Tribune los negocios afectados han sido tiendas de conveniencia, restaurantes latinos y demás comercios latinos se han visto en la difícil tarea de mantenerse a flote, en medio de las bajas ventas, debido a que los latinos con un estatus irregular en el país temen ser apresados y deportados.

Denuncian nuevas redadas en Nuevo México y San Antonio, Texas

Un testigo, dueño de un negocio local en Dallas, identificada como María, habló con Univisión asegurando que a raíz de las redadas, las ventas han disminuido un 50% en las últimas semanas.

“La gente hispana tiene miedo, no quieren salir a comprar. No solo me está afectando a mí, también a otros negocios”, declaró María a Univision, quien añadió que durante un fin de semana las ventas podrían llegar a los $4,000 dólares, y que ahora se redujeron a la mitad.

Pero no solo los negocios locales latinos se han visto afectados por el miedo de la comunidad al salir a las calles. De igual manera, según el medio La Republica, muchos latinos han tomado la decisión de no salir de sus casas, lo cual ha dejado ver poca circulación de gente en las calles, disminución del tráfico y flujo de compradores. Además, muchas personas están considerando regresar a sus países de origen de manera voluntaria antes de ser detenidos.



Están yendo con los constructores. A las 11:30 AM en Texas Heights, Weslaco, TX

