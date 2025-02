Redadas masivas: ICE allanó edificios en Colorado

Agentes federales fuertemente armados allanaron edificios en el área metropolitana de Denver la madrugada del miércoles en busca de pandilleros de Tren de Aragua y otros inmigrantes bajo el esfuerzo de deportación masiva de la administración Trump dirigido a las principales ciudades.

Aún no está claro cuántas personas fueron detenidas o arrestadas después de que funcionarios federales dijeron que fueron unas 100 personas. Según NBC News, esas operaciones se retrasaron después de que, según se informó, se filtraron los planes la semana pasada.

El Departamento de Seguridad Nacional dijo en las redes sociales que tenía como objetivo arrestar y detener a 100 miembros de la pandilla venezolana Tren de Aragua. Pero no dijo cuántas personas fueron detenidas.

