Reportes de redadas en escuelas y hospitales: ¿Alertas falsas?

Falsos reportes de redadas en escuelas, hospitales y lugares de trabajo han causado confusión. En Chicago, el rumor de que agentes de ICE entraron a una escuela primaria llegó hasta el gobernador antes de ser desmentido.

Las redes sociales se han convertido en la fuente para distribuir falsas alertas de redadas. Algunas personas han recibido en sus redes sociales alertas advirtiendo sobre los puntos de control del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

Tal como sucedió en Sacramento en enero, cuando un TikToker recibió la alerta falsa y la compartió con sus 36 mil seguidores. “Comparte y difunde esta información”, anunció el TikToker a sus seguidores.

ICE is debunking flyers that warned of raids being planned in San Francisco. https://t.co/n28LHsvgNQ — NBC Bay Area (@nbcbayarea) February 12, 2025

ICE desmintió folletos que advertían sobre redadas planeadas en San Francisco.

Filadelfia

Por otro lado, un siniestro mensaje fue enviado como urgente, donde advertía sobre “bombardeos” de ICE en las avenidas Roosevelt y Cottman en el noreste de Filadelfia como parte de “una de las operaciones de inmigración más grandes jamás llevadas a cabo” en la ciudad.

La advertencia falsa fue realizada un día después de que ICE allanó un “car wash” al norte de Filadelfia y arrestó a siete personas.

El texto decía que iba a haber una redada a finales de enero, y mencionó al “Departamento de Protección de Inmigrantes de Filadelfia” -una agencia que no existe- y les dio instrucciones extrañas a los inmigrantes indocumentados. El texto les pedía quedarse en casa y mantener los calentadores encendidos para confundir a los “drones equipados con sensores infrarrojos” que se desplegarían como parte del plan de los agentes.

El origen de los textos sigue siendo desconocido y tampoco se sabe la intensidad del misterio.

Michigan

Mientras que en Michigan era una mañana normal en el instituto Ottawa Hills. Cuando la consejera Damika Houston estaba en su escritorio, escuchando jazz y planificando las actividades cuando recibió un mensaje de texto de una amiga.

El texto era una captura de pantalla de una publicación de Facebook que estaba circulando, afirmando que ICE había ingresado a la escuela secundaria de Grand Rapids en la que ella trabaja y arrestó a un par de estudiantes.

La publicación de Facebook decía: “Imagínese enviar a su hijo a la escuela y nunca regresa a casa, a veces la gente pasa por más de lo que cree, ¡así que agradezca! SN: ICE está en Ottawa Hills, acaban de sacar a algunos estudiantes, oren por mi tío, su esposa, su hijo que acaban de llevarse”.

“Fue muy caótico durante la hora del almuerzo”, contó Houston. “Los estudiantes se acercaban al personal y simplemente hacían preguntas como, ¿qué está pasando? ¿Está ICE aquí?

Al final, la alerta era falsa. ICE nunca estuvo en la escuela secundaria Ottawa Hills. Pero cuando la consejera vio la publicación, el rumor ya se había extendido entre los 400 estudiantes de la escuela.

En Fresno, California, los rumores en las redes sociales sobre inminentes redadas de inmigración en las escuelas de la ciudad provocaron pánico entre algunos padres, a pesar de que todas las redadas eran falsas. Leer mas: https://t.co/OTQct9xdfC pic.twitter.com/yFgrYTduea — Radio America 900 am (@AMERICA900am) February 18, 2025

Nebraska

Una publicación de Facebook envió una alerta en Nebraska: “ICE y otros agentes federales están realizando redadas y redadas en Schuyler, Nebraska HOY”, publicó una firma de abogados con sede en Columbus el 27 de enero.

En cuestión de horas, la alerta fue compartida 700 veces. Hasta se anunció en las noticias y en comunicados de prensa. Nina Lanuza, organizadora de la Central de Asuntos Rurales que vive en Schuyler se subió a su automóvil y condujo por la ciudad de 6.528 habitantes del noreste de Nebraska, examinando las calles en busca de evidencia de una redada.

No encontró ningún vehículo del gobierno. No hay gente esposada. No hay autobuses esperando para transportar a las personas a los centros de detención. Nada.

Días después, una estación de televisión de Lincoln informó que ICE había arrestado a 110 personas en Schuyler. El artículo le daba crédito a una única fuente anónima.

Hasta que el Departamento de Policía de Schuyler confirmó en una entrevista con Flatwater Free Press, que no se había arrestado a 110 personas, solamente a una persona.

Más redadas falsas

En Filadelfia, el distrito escolar tuvo que negar públicamente las afirmaciones de que agentes de inmigración habían entrado en las escuelas.

En San Francisco, la afirmación de un estudiante de secundaria de que se había encontrado con un agente de ICE en un autobús urbano generó alarma entre los padres.

En Boston, noticias falsas sobre una redada de ICE en el Hospital Infantil de la ciudad circularon ampliamente en las redes sociales antes de que las autoridades las desacreditaran.

Alertas falsas de redadas

Really good reporting on the absolutely rampant misinformation across social media about ICE’s presence in Omahahttps://t.co/OXpJFxKxTL — molly ashford (@heymooly) February 18, 2025

Desde que empezaron las redadas en Estados Unidos, algunas ciudades han recibido falsas alertas de redadas de inmigración, provocando miedo en las comunidades.

Los expertos dicen que es más difícil diferenciar los hechos de los rumores en línea, especialmente si las afirmaciones incluyen fotos o videos.

Se sugiere que se debe ser especialmente escéptico si no conoce a la persona o fuente que compartió la información. Por lo que tiene que tener en cuenta que si una publicación provoca emociones fuertes, probablemente sea aún más importante hacer una búsqueda rápida en Google o buscar otra fuente antes de compartirla.