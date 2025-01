Redada en la madrugada en Nueva York: Arresto en el Bronx – VIDEOS

Autoridades federales realizaron una redada la madrugada de este martes en un edificio en El Bronx donde. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, hizo el anuncio en sus redes poco después de las 6 a.m. Noem publicó además en X un video en el que parecía mostrar arrestos en el operativo en la ciudad “justo en este momento”, haciendo referencia a un “extranjero criminal acusado de secuestro, asalto y robo”. “Canallas como éste seguirá siendo apartados de nuestras calles”, compatió Noem en su mensaje.

“Estamos haciendo exactamente lo que el presidente, Donald Trump, prometió a los estadounidenses: hacer que nuestras calles sean más seguras”, añadió en otro mensaje en la red social. La agencia federal antidrogas (DEA, en inglés) participó en la redada, según comunicó su oficina en Nueva York en otro mensaje en la red X, apoyando a ICE junto a otras agencias y el Departamento de Justicia (del que depende por ejemplo el FBI).

El video muestra la aparente operación de inmigración en la sección Highbridge del Bronx, donde se vio a agentes escoltando a una persona fuera de un edificio esposada hacia un vehículo con luces intermitentes que esperaba afuera.

