Recompensa para dar con este sujeto: ¡Le partió el cráneo a una mujer en NY!

El ataque a martillazos de una mujer de 57 años, ocurrido la noche del jueves 24 de febrero en una de las estaciones del metro más concurridas del sistema de transporte público de la ciudad de Nueva York, ha causado estupor entre los pasajeros y autoridades de la Gran Manzana.

Y como una manera de poder dar con el paradero del agresor, quien fue descrito como un hombre que vestía una chaqueta larga, quien llevaba un bastón y un martillo, la policía del NYPD emitió un mensaje público en el que ofrece una recompensa a quien suministre información sobre el agresor.

Así lo reveló la policía de Nueva York, tras divulgar un video captado por una cámara de seguridad de la estación de Queens Plaza, donde ocurrió el ataque, en el que se aprecia al sujeto. La recompensa de la policíá es de varios miles de dólares.

“SE BUSCA por un robo dentro de la estación de metro Queens Plaza ‘E,M,R’ #queensplaza #Queens El 24/2/22 a las 11:22 p.m. Recompensa de hasta $3500 ¿Lo han visto? ¿Sabes quién es? ¡Llama al 1-800-577-TIPS o envíanos un mensaje privado!”, aseguró en su mensaje el NYPD.

Cabe advertir que la policía aseguró que tanto la identidad de quien suministre información para capturar al individuo, será protegida y los datos revelados pueden hacerse con total confidencialidad.

WANTEDfor a Robbery inside of Queens Plaza ‘E,M,R’ subway station #queensplaza #Queens On 2/24/22 @ 11:22 PM Reward up to $3500 Seen him? Know who he is? Call 1-800-577-TIPS or DM us! Calls are CONFIDENTIAL! #YourCityYourCall pic.twitter.com/VDQogBIC0X — NYPD Crime Stoppers (@NYPDTips) February 25, 2022

La policía, según informó el noticiero de televisión ABC7, fue perseguida por el agresor hasta la entrada de la estación del metro, localizada en la última parada de Queens, y allí primero la golpeó con un bastón y procedió a darle martillazos en la cabeza, rompiéndole al cráneo.

The woman sustained a fractured skull and lacerations to the head and is in critical condition at the hospital. The suspect fled with her purse and so far no arrests have been made. https://t.co/QwWpt44JHW pic.twitter.com/Eoeid0u8f6 — Eyewitness News (@ABC7NY) February 25, 2022

El citado medio reveló que la mujer atacada, quien se encuentra hospitalizada en estado crítico es Nina Rothschild, de 57 años, empleada del Departamento de Salud, quien al momento del ataque estaba saliendo de su oficina, a la vuelta de la estación, y se dirigía a su casa.





El brutal ataque a la mujer es apenas uno de los cientos de ataques que se han registrado en lo que va del 2022, que apenas el fin de semana marcó 8 apuñalamientos en estaciones del metro en Queens, Manhattan, Brooklyn y El Bronx. Los delitos violentos en el metro han subido en más de 65%, comparado con el año pasado.

Hasta el momento la policía no ha reportado nuevos datos sobre el agresor y no se han realizado capturas.

Asimismo, el hermano de la víctima aseguró a varios medios que su hermana continúa internada en condición crítica.