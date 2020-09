¿Por qué California no recibirá más reclamos de desempleo? ¿Cuándo se puede aplicar?

El sistema de desempleo de California, que enfrenta una acumulación de 600,000 solicitudes, según Associated Press, ha tenido problemas para manejar la abrumadora cantidad de solicitudes de seguro de desempleo que está ingresando, debido al impacto económico de la pandemia del coronavirus, reveló un comunicado de prensa reciente del Departamento de Desarrollo del Empleo del estado.

El gobernador de California, Gavin Newsom, creó un equipo de trabajo en el departamento, con la tarea de encontrar la causa del atraso y buscar sus soluciones; ese equipo de acción publicó un informe el 16 de septiembre que encontró múltiples problemas con el sistema, incluyendo fallas en “logística y flujo de trabajo”.

En el comunicado de prensa, el departamento informó que el Estado detendría temporalmente la aceptación de nuevas solicitudes de desempleo durante las próximas dos semanas.

¿Qué pasa con el sistema de desempleo de California?

El equipo de acción del Departamento de Desarrollo del Empleo de California publicó una “evaluación detallada” y una lista de “recomendaciones” con respecto a los diversos problemas del sistema.

Por ejemplo, señalaron que el procesamiento lento debido a la falta de personal y computadoras lentas contribuía al retraso, así como los mecanismos que marcaban injustamente a los reclamantes por fraude y exigían la verificación manual de sus solicitudes. Según el informe, “un procesador de reclamos experimentado puede trabajar manualmente con solo 24 reclamos por día”. A continuación, se muestran algunos extractos del informe:

“El liderazgo del EDD debe establecer expectativas claras con todo el personal en todos los niveles de prácticas de prevención y detección de fraude. Deben estar respaldadas por datos y pruebas, y las justificaciones de las prácticas antifraude nuevas y existentes incluyen un análisis no solo de su eficacia, sino también de las compensaciones y las consecuencias no deseadas de estas prácticas, incluido el impacto adverso en la experiencia de todos los reclamantes”.

Starting today, we're making improvements to UI Online and cannot accept new unemployment applications. Existing claims will not be impacted. If you would like to be notified when you can file a new unemployment claim online, visit https://t.co/YcU1yA9fq1.

— EDD (@CA_EDD) September 20, 2020