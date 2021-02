Cómo ver el partido Real Sociedad vs. Manchester United en EEUU?

Manchester United y Real Sociedad se enfrentarán en Turín para el partido de ida de los dieciseisavos de final el jueves, 18 de febrero.

En los Estados Unidos, el partido (1 p.m., hora del Este, hora de inicio) será televisado por UniMas (transmisión en español).

Pero si no tienes servicio de cable o quieres verlo en inglés, cualquier persona en los EE.UU. puede ver todos los partidos de la Europa League en vivo en CBS All Access, que está disponible a través de Amazon Prime o CBS.

Aquí hay un resumen completo de todas las diferentes formas en que puedes ver una transmisión en vivo gratuita de Real Sociedad vs Manchester United en los EE.UU.:

Heavy (sitio hermano de Ahora Mismo) puede ganar una comisión de afiliado si te registras a través de un enlace en esta página.

Los suscriptores de Amazon Prime (Prime viene con una prueba gratuita de 30 días) pueden registrarse en CBS All Access a través del canal Prime Video CBS All Access. Puede probar Amazon Prime y CBS All Access Channel sin costo con una prueba gratuita aquí mismo.

Una vez que te hayas registrado en Prime CBS All Access Channel, puedes ver Real Sociedad vs Manchester United en vivo en la aplicación Amazon Video en tu Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Firestick, Apple TV, Chromecast, Nvidia Shield, Xiaomi , Echo Show o Echo Spot, Xbox One, PlayStation 4, varios Smart TV, Android TV, iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android.

O puedes ver el partido en tu computadora a través del sitio web de Amazon.

En última instancia, esta es la misma que la opción de Amazon Prime anterior, solo que la verás en las plataformas digitales de CBS en lugar de en las de Amazon. También viene con una prueba gratuita de siete días aquí.

Una vez registrado en CBS All Access, puedes ver Real Sociedad vs Manchester United en vivo en la aplicación CBS en tu Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Firestick, Apple TV, Chromecast, Xbox One, PlayStation 4, Samsung Smart TV, Android TV, iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android.

O puedes ver los partidos en tu computadora a través del sitio web CBS All Access.

Puede ver una transmisión en vivo de UniMas y más de 100 canales de TV en FuboTV, que viene con una prueba gratuita de siete días aquí.

Una vez que te hayas registrado en FuboTV, puedes ver Real Sociedad vs Manchester United en vivo en la aplicación FuboTV, que está disponible en tu Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Firestick, Apple TV, Chromecast, Xbox One, Samsung Smart TV, Android TV, iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puedes mirar en tu computadora a través del sitio web de FuboTV.

Si no puedes ver en vivo, FuboTV también viene con 250 horas de espacio de DVR en cloud, así como una función de retroceso de 72 horas, que te permite ver la mayoría de los partidos a pedido dentro de los tres días posteriores a su conclusión, incluso si no los grabas.

Vista previa Real Sociedad vs Manchester United

Manchester United y Real Sociedad se enfrentarán en el Allianz Arena de la Juventus después de que el partido fuera trasladado de Sapin debido a problemas de coronavirus. Pese al cambio de sede, la Real Sociedad no busca excusas.

“No vamos a buscar excusas si hacemos un mal partido solo porque el encuentro se jugó fuera de Anoeta. No me gustan las excusas”, dijo el técnico de la Real Sociedad, Imanol Aguacil. “Estamos muy ilusionados, veo a mi equipo bien, competitivo. A pesar de enfrentarnos a un rival increíble, este es un gran paso, un gran desafío y veremos si podemos pasar a la siguiente ronda. Nuestro único objetivo es ganar mañana.

“Estamos ante un rival muy difícil, pero si jugamos nuestro mejor juego, tendremos oportunidad. Espero que sea un juego hermoso. Los dos equipos pueden jugar un buen fútbol y espero que seamos más efectivos que ellos. Tenemos el máximo respeto por el Manchester United, por la historia del club, su equipo y su entrenador”.

La Real Sociedad ha ganado sus dos últimos partidos, el último con una victoria por 1-0 contra el Getafe el 14 de febrero. El equipo de La Liga tiene la atención del Manchester United.

“Cuando se hizo el sorteo, probablemente fue lo más difícil que se podía elegir del grupo que no había sido cabeza de serie. Estuvieron en la cima de La Liga durante un tiempo y todavía están en la búsqueda de la Liga de Campeones para el próximo año”, dijo el técnico del Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer. “Tienen algunos jugadores de primer nivel, algunos jugadores con mucha experiencia, algunos jugadores de calidad y algunos jóvenes muy buenos y tenemos que jugar a un alto nivel para obtener un resultado. La liga española también es de calidad”.

Los Red Devils no estarán con toda su fuerza para el enfrentamiento, siendo una omisión notable en la alineación Paul Pogba, quien ha sido descartado al menos el resto del mes por una lesión en el muslo.

“Paul se está recuperando bien”, dijo Solskjaer a los periodistas en una conferencia de prensa el miércoles. “Está comenzando el tratamiento, pero aún serán unas semanas. No jugará en febrero, eso es seguro, todavía faltan unas semanas antes de que veamos a Paul definitivamente “.

El Manchester United ha perdido solo dos veces en 2021, perdiendo solo una en sus últimos 11 juegos.

El enfrentamiento también marca un reencuentro para el extremo de la Real Sociedad Adnan Januzaj con su antiguo club en el Manchester United.

“No tengo que demostrarle a nadie, conozco mis cualidades”, dijo Januzaj a ESPN esta semana. “No tengo que demostrarle a nadie lo bueno que soy, solo tengo que creer en mí mismo, conseguir mis partidos y ser feliz”.

Manchester United es un ligero favorito para el enfrentamiento con +125 para ganar. La Real Sociedad tiene probabilidades de +210 para salir victoriosa, mientras que el total se establece en 2.5 goles.

Esta es la versión original de esta historia en Heavy.com