ICE detiene a migrante que estuvo ocho horas trepado a un árbol – VIDEO

En San Antonio, Texas, un migrante pasó cerca de ocho horas trepado en un árbol evitando ser arrestado por agentes federales del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas – ICE que lo requerían para dar cumplimiento a una orden de deportación por haber ingresado de manera irregular en los Estados Unidos, así lo reportó el medio kens5.com.

Como Raymundo Caal Caal o Raúl Ical, fue identificado el guatemalteco de 29 años de edad que permaneció escondido entre las ramas del árbol desde las 10:00 de la mañana, hasta casi las 7:00 de la noche del pasado 30 de abril, mientras un grupo de agentes federales y estatales lo esperaban en tierra, y helicópteros lo sobrevolaban para obligarlo a bajar.

El hecho ocurrió en una zona residencial del oeste de la ciudad, cerca de las calles South Navidad y Hazel, cuando durante una parada de tráfico Raúl Ical salió corriendo del vehículo en donde se transportaba como pasajero, y huyó hasta el patio trasero de una casa cercana en donde trepó al árbol.

“Raúl Ical entró en el patio trasero de una residencia cercana y trepó a un árbol para evadir su arresto”, dijo ICE en la declaración, según CNN.

Todo el despliegue del operativo llamó la atención de vecinos, medios de comunicación, y activistas que llegaron hasta el lugar para registrar el inusual acontecimiento. Según The New York Times, citado por Infobae, muchos le gritaron “no firmes nada. No digas nada”.

OCHO HORAS TREPADO EN UN ÁRBOL HUYENDO DEL ARRESTO. Oficiales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en San Antonio arrestaron a un hombre presuntamente inmigrante indocumentado tras un enfrentamiento de aproximadamente ocho horas que se desarrolló el martes en un patio trasero, donde intentó evadir el arresto trepando a un árbol. El hombre, identificado por los funcionarios de inmigración como Raúl Ical, guatemalteco de 29 años, atrajo a una gran multitud de residentes y periodistas. “No tienes que firmar nada”, gritó José Montoya, activista del Partido por el Socialismo y la Liberación, un grupo local de defensa, mientras el Sr. Ical bajaba por una escalera que el gobierno federal puso para finalmente arrestarlo Publicado por Notijax en Miércoles, 30 de abril de 2025

De hecho Antonio Cruz, un residente de la ciudad que decidió acercarse en “solidaridad”, le gritó una y otra vez “no te bajes, tú tienes derechos”.

Cruz dijo que le rompía el corazón porque era padre de familia y que no sabía si Raúl Ical también lo era. “Sea o no criminal, no deja de ser persona. Si las personas que tenemos papeles no nos preocupamos por eso, al rato van a venir por nosotros”, dijo.

Cruz además relató que logró intercambiar algunas palabras con Raúl Ical, en donde le contó que era obrero de construcción e iba de camino al trabajo cuando se percató de que era seguido por las autoridades.

También el activista Gabriel Rosales, Director de la Liga de Ciudadanos latinoamericanos unidos (LULAC) de Texas, señaló según AS, que no era justo lo que el gobierno estaba haciendo. “No es justo. Dejen a la gente en paz”.

¡Se bajó del árbol… directo a los brazos de ICE!

Después de 8 horas escondido entre las ramas, el migrante guatemalteco… Publicado por Misa Comunica en Miércoles, 30 de abril de 2025

En un comunicado difundido este miércoles 30 de abril, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala (Minex), se pronunció sobre el caso de Raúl Ical, confirmando su identidad e informando que el ciudadano era oriundo de Chahal, Alta Verapaz. Además indicó seguimiento al caso, y dijo que luego de la captura Raúl Ical fue trasladado a un centro de detención en Karnes City, Texas.

Por su parte, desde el gobierno del presidente Donald Trump, su secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, dio todo su respaldo a este operativo, y a las políticas migratorias del presidente, señalando que todos los migrantes que estén en Estados Unidos de manera irregular “serán deportados”.

“Pueden huir, pero no esconderse. ICE los encontrará”, señaló, asgregando que “ya sea en un árbol o escondido en la casa de un juez activista, si estás aquí ilegalmente, ICE te encontrará, te arrestará y serás deportado”.

MIGRANTE GUATEMALTECO ESTUVO 8 HORAS SUBIDO EN UN ÁRBOL PARA EVITAR SER DETENIDO POR AGENTES DE INMIGRACIÓN! Este… Publicado por NOTI PASUJ en Martes, 29 de abril de 2025

Es de anotar que Raúl Ical había entrado a los Estados Unidos de manera irregular en dos ocasiones. La primera vez lo hizo el 27 de marzo de 2013 y fue deportado a Guatemala el 24 de abril del mismo año, pero de nuevo, en una segunda oportunidad cuya fecha no está determinada reingresó ilegalmente al país, por lo que por este delito ahora Raúl Ical se enfrenta a cargos federales, según informó El Universal.

LEER MÁS: Migrante prende fuego a mujer en el metro de Nueva York