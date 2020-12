Ratas muerden a 4 empleados de restaurante Chipotle en NY

Para nadie es un secreto que las ratas son una de las grandes plagas que por décadas han vivido en la ciudad de Nueva York, sin que las autoridades de salud hayan logrado erradicarlas. Y esta vez, en un hecho que causó preocupación en el condado de Manhattan, cuatro empleados de un restaurante Chipotle fueron mordidos por los roedores, lo que obligó al cierre del lugar.

Así lo reportó el periódico New York Post, tras asegurar que las ratas se estaban dando prácticamente todo “un festín”con la comida y atacando a los empleados del Chipotle del Alto Manhattan, localizado en la calle 169 en el vecindario de Washington Heights, de amplia presencia latina.

The Post destacó que testimonios de los empleados señalaron que a pesar de los ataques y la evidente infestación de ratas en el lugar, el restaurante solo optó por clausurarlo en noviembre pasado, cuando los animales se comieron los cables del sistema de los pedidos, pero por ahora los trabajadores están allí en labores de limpieza y erradicación de la plaga.

“Dicen que han matado a docenas de roedores pisoteándolos, golpeándolos con palos de escoba, arrojándoles cajas y varios otros métodos medievales de exterminio”, aseguró el citado periódico.

Uno de los trabajadores mordidos, fue identificaco por la publicación como Melvin Paulino, y en declaraciones a ese diario mencionó estar muy atemorizado con el ataque de las ratas allí.

“Todos estamos asustados, es bastante común que algunos de mis compañeros de trabajo simplemente comiencen a gritar de la nada y no sepamos qué está pasando.Es un caos puro cada vez que aparece una rata”, dijo el trabajador al medio.

El Departamento de Salud de la Ciudad confirmó que recibieron reportes de la presencia de ratas allí, el pasado30 de noviembre, por lo que el martes pasado inspectores contra plagas de esa agencia, acudieron al restaurante a examinar la situación, que es una constante en muchísimos otros restaurantes de la ciudad.

A pesar de las denuncias, según reportó Pix11, al ir al lugar los funcionarios aseguraron no haber visto roedores. “No se observaron señales de ratas activas”,dijeron, advirtiendo que no tuvieron acceso al patio trasero y el sitio estaba cerrado.

“Todos los trabajadores tenían historias de terror sobre las ratas, especialmente algunas de las mujeres que se cambiaban antes y después del trabajo en la parte trasera de la tienda”, dijo Luis Gustavo Paulino Ruiz, otro trabajador del restaurante, quien figura dentro de la lista de personas que fueron mordidas por los roedores.

La queja de los trabajadores es que a pesar de que el primer incidente serio de mordeduras de ratas se presentó en octubre pasado, el restaurante esperó a que ocurrieran otros incidentes y solo ordenó el cierre una vez el gerente de la sucursal fue mordido en la mano, el pasado 23 de noviembre.

La presencia de ratas en la ciudad tambien se da de manera evidente en el metro, donde los pasajeros a diario tienen que ver a los roedores paseándose como Pedro por su casa.

Los CDC había advertido hace unos meses el peligro de que en medio de la pandemia del COVID-19, los roedores aumentaran su presencia en lugares de comida.

