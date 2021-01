Rapera Paula Monica Giménez encontrada ahorcada en su casa

Paula Monica Gimenez, una rapera de 21 años conocida como “Gemma” o “Chiny”, fue encontrada ahorcada en su casa en Posadas, Argentina, el 25 de diciembre. Aunque su muerte fue originalmente declarada un suicidio, ahora está siendo investigada como una muerte sospechosa, dijo la policía, según medio de comunicación local Infobae. El último desarrollo se produce cuando se encontraron nuevas pruebas sobre el ex novio de Giménez, Franco N., de 21 años, según The Sun .

Los investigadores encontraron que Giménez había pasado las primeras horas de la mañana de Navidad con Franco y otros amigos en una fiesta antes de regresar a su casa al otro lado de la calle alrededor de las 7 a.m., informó Infobae. Su ex novio la acompañó, escribió el medio, y se quedó con ella unos 20 minutos antes de irse.

Poco después, el anfitrión de la fiesta y amigo de Franco, identificado como Rodrigo, recibió una llamada de Franco pidiéndole que fuera a ver a Giménez. Franco le dijo a Rodrigo que ella le había enviado fotos de un cuchillo y una soga y que amenazaba con hacerse daño si él no regresaba, informó Infobae. Rodrigo entró a la casa de Giménez y encontró a la rapera colgada con un cable, escribió el medio, pero no pudo salvarla y se comunicó con las autoridades.

Después de que encontraron muerta a Giménez, la policía interrogó a los invitados a la fiesta a la que había asistido antes de su muerte, así como a su exnovio, pero Franco fue liberado varias horas después, informó The Sun. Infobae escribió que Franco dijo que él y Giménez habían estado separados durante seis meses y que ella frecuentemente había amenazado con lastimarse si no volvían a estar juntos.

Con base en su investigación, la policía argentina dictaminó originalmente que la muerte de Giménez fue un suicidio. Sin embargo, poco después, salió a la luz nueva información sobre la relación de Giménez y Franco, así como algunas publicaciones crípticas y preocupantes que había hecho en las redes sociales donde decía que “temía por su vida” y estaba “bajo amenaza”, según The Dom.

El 15 de diciembre, Giménez compartió varias publicaciones en las redes sociales donde dijo que “quería ser conocida por la música y no por que le pasara algo malo”.

Giménez era madre de una niña de unos seis años de una relación anterior, pero su hija había estado pasando las vacaciones con su padre, escribió Infobae. En el curso de su investigación, la policía descubrió que Franco había estado amenazando a Giménez y su hija a través de perfiles falsos en las redes sociales y dijo: “Si te veo cerca de nuevo, tú y tu hija se arrepentirán”.

Los vecinos de Giménez también dijeron que su relación era “violenta” y “tóxica”, lo que llevó a Giménez a considerar una orden de restricción contra Franco, Misiones Online informó. El medio también escribió que una discusión violenta entre los dos fue la razón por la que su hija estaba bajo la custodia del padre de la niña.

Algunos mensajes de WhatsApp entre Giménez y otro hombre, aparentemente un amigo o familiar de Franco, mostraban que ella había estado pidiendo ayuda para lidiar con Franco y que su padre la estaba instando a obtener una orden de alejamiento. Ella escribió, según Infobae:

Señor, Franco estuvo en mi casa recientemente. Saltó por encima de la puerta y golpeó mi puerta como un loco. Mi papá quiere que le ponga una orden de restricción, pero yo no quiero hacer eso. Pero te voy a pedir que hables con él. Mi hija no estuvo hoy, pero si vuelve a hacerlo y mi bebé está allí, tendré que denunciarlo. Por favor les pregunto, no quiero más problemas.