Rancho Izaguirre México: El horror y la búsqueda de los desaparecidos

En México el horror salió a flote el pasado 5 de marzo de 2025, cuando luego de una inspección al Rancho Izaguirre ubicado en Teuchitlán de la ciudad de Jalisco, al oeste de Guadalajara, miembros del Colectivo Guerreros Buscadores de Desaparecidos se encontró con restos óseos, prendas de vestir y varios objetos que incluían juguetes.

De acuerdo con investigaciones el lugar controlado por el Cartel Jalisco Nueva Generación ya había sido allanado el pasado mes de septiembre de 2024 por parte de la Fiscalía local y la Guardia Nacional, pero en un comunicado del momento solo se informó de la detención de diez personas, la liberación de dos personas secuestradas, el hallazgo de un cuerpo sin vida, y de la fuga de varios delincuentes tras un enfrentamiento con la autoridad, según CNN. Los demás detalles que hoy salen a la luz pública pasaron desapercibidos.

¿Qué encontraron en Rancho Izaguirre?

José Raúl Servín García, y otros buscadores del colectivo que buscan a sus familiares desaparecidos, fueron al Rancho Izaguirre, luego de que una fuente anónima los alertara sobre los crímenes cometidos en este lugar, se dirigieron hasta ahí, y luego de traspasar el lugar acordonado con cintas amarillas y de inspeccionar cada rincón de la construcción se encontraron con lo que parece fue un campo de adiestramiento, crimen y exterminio.

“Hemos a ido a muchas zonas del país, hemos visto hornos crematorios, pero esto que vimos (en Izaguirre) no hay palabras para describirlo. Lo llena a uno de tristeza, dolor e impotencia”, declaró según N+.

De acuerdo con el medio El Tiempo, este informó que Guerreros Buscadores de Jalisco asegura que el sitio al parecer fue utilizado por narcotraficantes para “adiestrar” a personas reclutadas presuntamente por la fuerza. La finca se convirtió en una casa del horror que, además, es descrita como un “centro de exterminio” con “crematorios clandestinos”.

Según el medio de comunicación en el Rancho Izaguirre hallaron varias habitaciones con unos “200 pares de zapatos”, ropa amontonada, maletas, productos de higiene y libretas con anotaciones sobre armas, apodos, compras y cartas personales. En total, las autoridades aseguran haber hallado unos 1.300 objetos pertenecientes a un número indeterminado de personas.

Publicado por Informativo al Día en Viernes, 7 de marzo de 2025

El colectivo también descubrió cartuchos de armas largas percutidos, láminas para practicar tiro y un altar de la ‘santa muerte’, culto arraigado entre delincuentes. “Al ingresar al terreno, yo me metí en un lugar que es una especie de bodega. Hice los trabajos de excavación y me encontré con cientos de miles de casquillos sepultados. Luego me avisaron que fueron encontrados restos de personas, pero como tal no estaban completos. Lo que yo vi fueron fragmentos de personas que habían sido quemadas”, describió José Raúl.

De acuerdo con el medio la BBC, La Fiscalía de Jalisco, les dijo que aún no se ha determinado el número de personas que pudieron haber sido asesinadas allí, pero que si bien hay restos óseos, las pruebas forenses determinarán a cuántas personas corresponden. Lo que las autoridades hasta ahora han corroborado es la existencia de “seis lotes óseos en cuatro espacios”. También reportan que las pertenencias corresponden tanto a personas involucradas en “actos ilícitos” como a víctimas de estos.

Según la investigación, se corroboró “una modalidad que no había sido utilizada por el grupo criminal: además de calcinar los restos, éstos fueron ocultados bajo una losa de ladrillo y una capa de tierra”. La persona que escribió una pequeña carta “está viva y se reintegró con su familia desde octubre de 2024”, aseguró la Fiscalía estatal.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se refirió a este doloroso episodio, y señalo que firmó un decreto para fortalecer la capacidad y operación de la Comisión Nacional de Búsqueda, organismo creado en 2017 durante el mandato de Andrés Manuel López Obrador para que la dependencia coordine todas las acciones de reconocimiento, según France 24.

“Hay una ley de desaparecidos y muchos la desconocen y esa ley está basada en todo lo que nosotros necesitamos. Y nadie la conoce, nadie la lee porque saben que tenemos muchos derechos y no los quieren hacer cumplir. Entre ellos no tienen que revictimizarnos, siempre dicen que todos los desaparecidos han sido delincuentes. Los desaparecidos no se juzgan, se buscan”, dijo una madre buscadora sobre las medidas que anunció Sheinbaum, según CNN.

Detienen criminal vinculado a desapariciones de Rancho Izaguirre

De acuerdo con el medio La Prensa, autoridades mexicanas informaron este sábado de la detención en Ciudad de México de un líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), grupo responsable del reclutamiento y adiestramiento de personas, en el marco del hallazgo de un presunto campo de desaparecidos en el occidente del país.

“Resultado de investigaciones de gabinete y campo desarrolladas desde hace meses, en una acción del Gabinete de Seguridad fue detenido en la Ciudad de México José Gregorio ‘N’, alias ‘Lastra’, líder de la célula delictiva vinculada al reclutamiento de personas para el CJNG”, señaló en su cuenta de X el secretario de Seguridad mexicano, Omar García Harfuch, según Infobae.

Publicado por El Heraldo de México en Domingo, 23 de marzo de 2025

A la par, la Secretaría de la Defensa (Sedena), de Marina (Semar), de Seguridad Pública Ciudadana (SSPC), la Guardia Nacional (GN), en un comunicado detallaron que junto con José Gregorio, también fue detenida una mujer de quien no se dio a conocer su identidad.

