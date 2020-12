Arrestan a sospechoso de matar y desmembrar a mujer en Texas: ¿Por qué la mató?

Un hombre de Texas de 26 años ha sido identificado como sospechoso en el asesinato “espantoso” de una mujer que fue encontrada desmembrada el mes pasado, según lo reportó la policía.

La Oficina del Sheriff del condado de Bexar dijo que Rafael Castillo, de la ciudad de San Antonio, fue arrestado el miércoles 16 de diciembre, en relación con la muerte de Nicole Perry, de 31 años.

Los equipos de limpieza de carreteras encontraron el cuerpo de Perry el 19 de noviembre, envuelto dentro de una bolsa de basura negra en una carretera rural en San Antonio, dijo el alguacil del condado de Bexar, Javier Salazar, durante una conferencia de prensa.

