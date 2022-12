Administradora escolar de Georgia acusada de tener relaciones sexuales con estudiante

La Dra. Rachelle Terry es una administradora escolar de Georgia de 43 años que está acusada de tener una relación sexual con un estudiante.

Según un comunicado de prensa emitido por la Oficina de Investigación de Georgia, la Dra. Rachelle Louise Terry, de 43 años, de Chatsworth, Georgia, “ha sido arrestada y acusada de abuso de menores y violación de menores, en relación con una investigación a Terry, una administradora en el Sistema Escolar del Condado de Murray, teniendo una relación sexual con un estudiante”.

En Twitter, Terry se lamentó de su vida fuera de onda y escribió: “Solía ser genial. Ahora paso mis fines de semana lavando la ropa, durmiendo y evitando a la gente. 🤷🏼‍♀️ #momlife”

Esto es lo que necesita saber:

El comunicado de prensa dice que Terry fue fichada en la cárcel. Una investigación sobre el consumo de alcohol por menores de edad en una fiesta de Halloween llevó a la policía a descubrir la supuesta relación sexual, dice el comunicado de prensa. Terry se vistió con un overol con otros educadores en Halloween 2022 en una foto de Instagram.

“Terry fue acusada de diez cargos de proporcionar alcohol a menores durante una fiesta de Halloween a principios de este año”, dice el comunicado.

“Esa investigación de la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Murray reveló la relación sexual y solicitaron al GBI que investigara el 23 de noviembre de 2022. Terry fue fichada en la Cárcel del Condado de Murray”.

El comunicado concluyó:

Esta investigación está activa y en curso. Se recomienda a cualquier persona que tenga información que se comunique con la oficina local de GBI Calhoun al 706-624-1424. También se pueden enviar sugerencias anónimas llamando al 1-800-597-TIPS (8477), en línea o descargando la aplicación móvil See Something, Send Something.