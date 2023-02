Suspenden a una doctora de Idaho por falta de ética profesional: Rachel Oliver

La Doctora Rachel Oliver es una obstetra y ginecóloga de Idaho que se encuentra inmersa en una gran polémica después de que un video de ella despotricando en un bar sobre sus pacientes se volviera viral en TikTok y redes sociales durante el 10 de febrero de 2023. Oliver ha sido suspendida, según dijo su empleador en un comunicado.

Su empleador, OGA Women’s Health, escribió en Facebook: “Somos conscientes del video que circula de la Dra. Oliver comportándose de una manera que no se alinea con nuestros valores ni los refleja. Tomamos medidas inmediatas y suspendimos a la Dr. Oliver mientras continuamos investigando este incidente”.

La declaración de OGA agregó: “No aprobamos ni estamos de acuerdo con ninguna de estas declaraciones hirientes e inapropiadas y nos disculpamos con nuestros pacientes y la comunidad por cualquier sufrimiento que esto haya causado”.

Heavy no pudo comunicarse de inmediato con Oliver para hacer comentarios al respecto y ella no ha emitido una declaración pública sobre el video. Heavy también contactó a Kristina Akkazakova, la mujer que publicó el video en TikTok, para obtener más información.

Esto es lo que necesita saber sobre la Dra. Rachel Kolbinsky Oliver:

1. Se puede escuchar a la Dra. Rachel Oliver decir en el video: “Son jodidament* estúpidos y gordos, y yo los cuido”

En el video, se puede ver a Oliver discutiendo con otra mujer, quien parece haberla confrontado por las declaraciones que hizo antes de que comenzara la grabación. Se puede escuchar a la otra mujer diciendo: “Deberías perder tu maldit** práctica. Ella acaba de decir que da a luz a bebés gordos en Nampa porque es una mierd**”.

Se puede escuchar a Oliver respondiendo: “Lo he hecho. En Nampa. He estado allí. He estado allí todos los maldit** días. Todos los maldi** días. Están jodidament* gordos. Son jodidament* estúpidos y gordos y yo los cuido”. Luego, Oliver dice mientras señala a la otra mujer: “Voy a golpearla en la maldit* cara”, mientras alguien fuera de cámara dice: “Hoy no, Rachel”.

En la segunda parte del video se puede escuchar a Oliver diciendo: “Lo hago todos los días. He estado allí por mucho tiempo. Yo me ocupo de ellos. Dicen que me ayuden, y yo hago eso, los ayudo”. El video termina con Oliver siendo escoltado fuera del bar.

El video fue amplificado por la popular activista e investigadora de TikTok @rx0rcist, quien dijo en TikTok: “Nuestras pacientes embarazadas e hispanas merecen algo mejor. Idaho se merece algo mejor”.

Ella dijo en el video: “Conozca a la Dra. Rachel Oliver, una obstetra y ginecóloga en Idaho que trabaja en St. Luke’s, pero principalmente practica fuera de OGA en Nampa. Personalmente, estoy involucrada en esta historia como ex residente de Boise, pero también estoy emocionalmente involucrada porque di a luz en St. Luke’s en 2019 y tuve sobrepeso durante todo mi embarazo. Quiero agregar algo de perspectiva sobre cuán dañino es alguien así”.

rx0rcist, una farmacéutica, cuyo verdadero nombre es Savannah, agregó: “La comunidad hispana representa el 25% de la población de Nampa. Muchos en esta comunidad no hablan inglés o saben inglés como segundo idioma. Muchos de ellos son de bajos ingresos y muchos de ellos no tienen acceso constante a la atención médica, en todo caso. La ciencia demuestra que estos factores afectan gravemente la calidad de la atención de una persona. Habiendo trabajado en Nampa, puedo decirles por experiencia que el sesgo juega un papel muy importante en los resultados de los pacientes”.

2. Oliver ha trabajado como obstetra y ginecóloga en OGA desde 2017 y también ‘trae bebés en St. Luke’s Meridian y St. Luke’s Nampa’, dice el sitio web del hospital

Según su biografía en el sitio web de OGA, Oliver ha sido parte de la práctica desde 2017. Su biografía dice: “Hasta hace poco, la Dra. Oliver ha estado practicando fuera de Salt Lake City, Utah, pero se unió al equipo de OGA en enero de 2017”.

Oliver también tenía una página en el sitio web del Centro Médico St. Luke, pero fue eliminada. St. Luke’s no ha comentado sobre el incidente. La biografía ahora eliminada decía: “Rachel Oliver, disfruta de todos los aspectos de la obstetricia y la ginecología. Ella trae a niños al mundo en St. Luke’s Meridian y St. Luke’s Nampa”.

En un video publicado en la página de YouTube de OGA en 2017, Oliver dijo: “Vine aquí desde Salt Lake City, Utah. … Estaba intrigada por la práctica y el modelo de práctica en OGA. Creo que somos uno de los pocos consultorios médicos que quedan. Nos gustó la sensación de pueblo pequeño de Boise. Es una buena mezcla de cosmopolita y un poco de rural”.

3. Oliver, quien nació en México como hija de misioneros, asistió a la Escuela de Medicina Mt. Sinai y completó su residencia en Virginia

Según el sitio web de OGA, “La Dra. Oliver creció como hija de misioneros, viviendo en México y en varias partes de los Estados Unidos. Ella aprendió a hablar español con fluidez a una edad temprana y decidió asistir a la escuela de medicina en México. En 2007, regresó a los Estados Unidos para completar su formación en la Escuela de Medicina Mt. Sinai en la ciudad de Nueva York”.

El sitio web de OGA dice que Oliver asistió a la Universidad de Carolina del Norte y se graduó en 2000 con una licenciatura en ciencias políticas con especialización en química. Ella estudió en la Universidad Autónoma de Guadalajara en Guadalajara, México, antes de graduarse de Mt. Sinai en 2008, según el sitio web de OGA. Luego completó su residencia en obstetricia y ginecología en el Centro Médico Regional de Riverside en Newport News, Virginia, en 2013.

En TikTok, @rx0rcist agregó: “En el papel, Rachel cumple todos los requisitos para parecer confiada. Ella creció como hija de misioneros, vivió en México, habla español con fluidez e incluso fue a la escuela de medicina en México. Los pacientes hispanos deben sentirse seguros con ella. Pero ella está frente a la cámara llamando estúpida y gorda a una población mayoritariamente hispana y amenazando con golpear a la gente en la cara. El fanatismo en el cuidado de la salud es peligroso en cualquier aspecto. Pero es especialmente atroz cuando se oculta bajo el pretexto de la defensa”.

4. Oliver recibió críticas negativas en línea antes del video viral y OGA dice que está investigando esas quejas

Oliver ha recibido críticas negativas antes del incidente viral. Una paciente escribió en HealthGrades.com durante el 24 de enero de 2023: “La Dra. Oliver fue la médico de guardia para una emergencia que tuve durante el fin de semana. Estaba sangrando mucho por un procedimiento anterior. Tenía coágulos grandes y empapaba toallas higiénicas cada 15 minutos. Después de esperar 2.5 horas en la sala de emergencias para que ella apareciera, ella fue condescendiente, grosera y sin empatía. Parecía molesta porque la había llamado un domingo”.

La reseña agregó: “Ella murmuró comentarios mientras me trataba como ‘esto nunca sucede’, ‘debería haber tenido una histerectomía’ y cuando le dije lo dolorosas que eran las cosas, sarcásticamente dijo ‘¿Qué?, ¿Quieres morfina?’. ¡¿QUÉ?! No, no había pedido ningún analgésico, ¡especialmente un narcótico FUERTE! Ni siquiera se quedó el tiempo suficiente después del procedimiento para asegurarse de que no estaba sangrando y el médico de la sala de emergencias no tenía idea de qué hacer cuando busqué a alguien para que me diera el alta. En general, ella era una pesadilla en una situación ya de por sí estresante y dolorosa. Nunca la recomendaría a nadie.”

Una paciente escribió en una reseña de septiembre de 2021: “He tenido más de 8 obstetras en mis 3 embarazos y NUNCA he tenido una doctora tan condescendiente, grosera y poco profesional. Ni en un millón de años la recomendaría a nadie. De hecho, si me pongo de parto mientras ella está de guardia, planeo negarme a que ella se haga cargo de mí y dejar que alguien más ayude en mi trabajo de parto. Ella no respondió la única pregunta que tenía y tenía una actitud extrema y un tono condescendiente cada vez que hablaba. Ella continuó interrumpiéndome a mitad de la oración hasta donde ni siquiera podía sacar mis pensamientos. Simplemente una pesadilla absoluta”.

En una reseña de abril de 2017, una paciente escribió: “Esta reseña es específicamente para la Dra. Rachel Oliver. Yo misma soy una profesional médico y me sorprendió su actitud condescendiente. Soy una enfermera registrada en salud de la mujer, por lo que no desconozco esta área de estudio. Ella no explica los procedimientos, no obtiene el consentimiento informado y es muy inestable en su actitud hacia los pacientes. Ella es nueva en la práctica y está mucho más disponible que los demás, sin embargo, NO la volvería a ver, ¡preferiría cambiar de oficina!”.

Otra paciente escribió en 2017: “No recomiendo ir con la Dra. Oliver. Ella había hecho un procedimiento simple que no salió según lo planeado. Eso terminó costándome mucho dinero y me dejó sin trabajo durante 3 meses. Tuve que someterme a cirugías adicionales por lo que ella hizo. Ahora estoy lidiando con más citas médicas. Ella no fue del agrado de mi familia o de mí misma. Todo lo que ha sido es una gran pesadilla por la que no quisiera que nadie pasara”.

OGA escribió en respuesta a un comentario de Facebook sobre las críticas negativas: “Seguimos investigando este incidente. Gracias.” Ellos agregaron en otro comentario: “Entendemos que los comentarios que hizo la Dra. Oliver han causado un dolor grave. Hemos desactivado los comentarios para esta publicación, pero permanecemos abiertos a sus inquietudes, comentarios y sentimientos. Envíenos un correo electrónico a feedback@ogaidaho.com si tiene alguna inquietud que le gustaría analizar con nosotros. Pedimos paciencia mientras trabajamos en este incidente”.

Oliver tuvo algunas críticas positivas y al menos una ex paciente escribió en la publicación de OGA sobre la suspensión: “Esto me entristece mucho. Siempre he tenido en alta estima a la Dra. Oliver. Ella salvó mi vida y mi trompa de Falopio, lo que hizo posible que tuviera 2 bebés, uno de los cuales ella trajo al mundo. Soy gorda, así que estoy seguro de que soy una de esos de los que ella estaba hablando. Vi el video y me duele, pero también soy realista y le daré gracia, ya que ella está claramente intoxicada. Todos hacemos cosas tontas y desearía que más personas dieran gracia en lugar de una turba de linchamiento instantáneo”.

Otra persona escribió: “Estoy sorprendida. Esta es mi obstetra y ella siempre ha sido muy cariñosa. Me hace preguntarme qué sentía ella realmente por mí”.

5. La Dra. Rachel Kolbinsky Oliver está casada y tiene 2 hijos, según su biografía en el sitio web de OGA

Según la biografía en el sitio web de OGA: “Ella y su esposo tienen dos niños pequeños y disfrutan de una variedad de actividades al aire libre como esquiar y caminar. La Dra. Oliver disfruta de todos los aspectos de la obstetricia y la ginecología y trabajará principalmente en la oficina de Nampa”.

En Instagram, ella se hace llamar Rachel Kolbinsky Oliver. Según registros públicos, Oliver, de 45 años, vive en Star, Idaho, con su esposo. La licencia médica de Oliver está programada para expirar en junio de 2023, según los registros públicos. Ella no tiene acciones previas de la junta en su contra, según el sitio web de la Junta de Medicina de Idaho.

Traducción al español de la nota original de Heavy.com.