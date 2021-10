Rachel DeLoache Williams, la mujer a la que Anna Sorokin estafó $ 62,000

Rachel DeLoache Williams era amiga de la heredera falsa Anna Delvey, cuyo verdadero nombre es Anna Sorokin. Williams fue estafada por la mujer que pensaba que era su amiga, dijo Williams en un testimonio en el juicio de Sorokin.

Williams fue engañada con $ 62,000 en un viaje que hizo con Sorokin a Marruecos, dijo en su testimonio, según Insider. Sorokin había dicho que pagaría el viaje, testificó. Sorokin fue condenada por ocho cargos, pero no fue declarada culpable de estafar a Williams por el viaje, según ABC News.

ABC 20/20 está investigando el caso en un nuevo episodio, “The Sinfluencer of Soho”, que se transmitió la noche del viernes 1 de octubre de 2021, a las 9 PM Hora del Este.

Esto es lo que necesita saber:

Williams reflexionó sobre su relación con Sorokin y la deuda que le dejaron pagar

Williams, quien era investigadora de imágenes de Vanity Fair, le dijo a ABC News que Sorokin la dejó con más deudas de las que ganó en un año: $ 62,000. Ella le dijo a Harper’s Bazaar que decidió hacer un informe a la policía cuando Sorokin le prometió pagarle un viaje a Marruecos, pero nunca pagó la deuda.

Williams reflexionó en su entrevista en Harper’s Bazaar sobre por qué la historia es tan fascinante para el público.

“Anna es un personaje fascinante para bien o para mal, especialmente cuando era joven”, dijo Williams a Harper’s Bazaar. “Ella asumió estructuras de poder tradicionalmente dominadas por hombres cuando se trataba de estafas financieras. La gente está interesada en eso. La historia es oportuna porque la gente está muy interesada en las redes sociales ahora y su impacto positivo y negativo en la sociedad y la forma en que anima a la gente a querer construirse como una celebridad de Internet”.

Williams le dijo a ABC News que a menudo le preguntan si notó algo raro en Sorokin y respondió la misma pregunta para Harper’s Bazaar:

“Es mucho más fácil en retrospectiva”, le dijo a Harper’s Bazaar. “Se sumaron muchas cosas pequeñas, como el hecho de que ella olvidó su tarjeta de crédito o que yo tuviera que reservar vuelos el día que salíamos para Marrakech, pero tenían sentido dentro del contexto o su comportamiento normal, así que pude racionalizar esas cosas. Si los miras de forma aislada, parecen ser señales claras de advertencia”.

Williams escribió un libro y ganó dinero con la serie Generation Hustle de HBO Max

Williams pudo recibir dinero de sus experiencias, según informó Insider. Consiguió un contrato de un libro con su historia, que se publicó en 2019: My Friend Anna: The True Story of a Fake Heiress. En el momento de su testimonio contra Sorokin, Insider informó que a Williams le pagaron $ 300,000 por el libro. En ese momento en 2019, ella había recibido $ 63,000 de un anticipo de $ 75,000, testificó.

“Quería encontrar un hogar para este proyecto. Sí, el dinero fue un factor”, dijo Williams en su testimonio, según Insider. “Trabajé muy duro para llegar a donde estoy hoy”.

Williams también recibió $ 35,000 por los derechos de adaptación en un acuerdo de HBO, según Insider. El medio de comunicación informó en ese momento que ella podría recibir $ 300,000 adicionales, pero todavía estaban en negociaciones en ese momento. El proyecto se convirtió en una serie de HBO Max de 10 episodios, Generation Hustle, según ET Online.

Insider informó que Williams también tendría que pagar a sus agentes con las ganancias, incluido el 10% por el acuerdo de HBO y el 15% por el acuerdo del libro, además de otras tarifas e impuestos.